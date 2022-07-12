Захисні шоломи та бронежилети: Єгор Крутоголов розповів, як підтримує українських захисників

Актор і художній керівник «Дизель Студіо» з початком війни перекваліфікувався у волонтера. Зараз він знаходить необхідну техніку й захисну амуніцію, щоб допомогти тим, хто ціною власного життя обороняє країну.

Автомобілів треба дуже багато. Бо вони, на жаль, довго не живуть на фронті. А я люблю машини. Я ними займався ще задовго до війни. Розуміюся на цьому. Тому без вагань вирішив першочергово допомагати саме з цією проблемою

— розповідає Єгор Крутоголов.

Актор навіть зареєстрував свій Благодійний фонд, який працюватиме на потреби Збройних сил України й українців, які постраждали від кривавої війни, розв’язаною росією. Зараз Єгор підшукує шоломи та бронежилети. До цього – збирав кошти на антидрон, який незабаром передадуть військовим, а ще займався постачанням автомобілів. Зокрема, захисники Миколаєва й Київщини отримали необхідний автотранспорт.

— Ми не маємо права зараз зупинятися. Ворог нікуди не зник із наших територій. Але в нас є шанс його перемогти, якщо кожен буде включений у цю роботу. У нас крута нація, і я пишаюся тим, що я — українець, — пояснив Єгор.

https://www.instagram.com/p/Cf3f-IgtORx/

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