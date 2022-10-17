«Дизелі» отримали особливий подарунок від українських захисників

У День захисників і захисниць України актори «Дизель Шоу» дали перший із трьох козацьких концертів на підтримку Збройних сил України. На нього завітали особливі гості — бійці полку «Азов», які, зокрема, перебували в Маріуполі та боронили «Азовсталь». Вони передали команді спеціальний подарунок — синьо-жовтий стяг зі своїми підписами. Про найемоційнішу зустріч «дизелів» із героями зі «сталі» читайте далі.

14 жовтня в МЦКМ (Жовтневий палац) відбувся перший козацький концерт на підтримку Збройних сил України. Всупереч обставинам цього тижня актори вийшли на сцену й потішили глядачів новими актуальними номерами та яскравими сучасними історіями.

Ще влітку ми вирішили, що будемо працювати, воювати на гумористичному фронті та підносити бойовий дух наших глядачів. Цього тижня, попри вибухи й руйнування в Києві, ми проводили репетиції.

Були побоювання, були думки перенести концерти, але ми бачили, скільки людей придбало квитки, ми бачили їхнє бажання — не здаватися й показати, що ворог не може зламати українців. Розуміли, що вони хочуть прийти, а тому твердо вирішили: не маємо права давати задній хід, усі концерти відбудуться в заплановані дати, — розповідає шеф-редактор «Дизель Студіо» Олексій Бланар.

Більшої мотивації додавали особливі гості. Так, на концерти «Дизель Шоу» завітали захисники «Азовсталі» разом із родинами. Зал зустрів героїв стоячи, гучними оваціями подяки за їхній подвиг. Серед них був і військовий Андрій.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, я обороняв «Азовсталь». Мої рідні теж знаходилися там. Згодом вдалося їх вивести, вони проходили фільтрацію, а мене забрали в Оленівку. Лише 21 вересня відбувся обмін військових. Зараз я проходжу реабілітацію, потроху звикаю до обстановки

— ділиться за лаштунками Андрій, боєць «Азову», який завітав на концерт разом зі своєю сім’єю.

Зізнається: реабілітація — то складно. Адже впродовж шести місяців він разом із побратимами перебував у суцільній ізоляції.

— У нас не було ні радіо, ні інтернету — ми не знали жодних новин, — розповідає Андрій. —

Розуміли, що люди нас підтримують, але до кінця не знали наскільки. Від цього в мене моментами навертаються сльози. А тому для нас важливо було потрапити на такий концерт і відчути таку підтримку українських людей.

Так, бійці відчули це зі сцени, коли вся глядацька зала дякувала їм шаленими оплесками.

— Дякую всім, ми старалися для вас, — у відповідь віддячили оборонці.

На концерті Андрій пригадав своє минуле в КВК, коли виступав у складі студентської команди. Каже, що вже тоді дивився «Дизель Шоу» і стежив за акторами.

— Наживо побачити їх вдалося саме зараз. Найбільше усміхнутися мене змусив номер про полон, бо я сам був полоненим військовим. Тут дуже правдиво показано, як росіяни виходили з полону і як ми. Одразу видно, хто та як до кого ставився, — зауважує військовий.

Його побратим Віталій так само вперше відвідав концерт і вперше особисто зустрівся з художнім керівником «Дизель Студіо» Єгором Крутоголовим.

— Він мені найбільше імпонує як лідер команди. Пам’ятаю його ще з КВК. Багато номерів «Дизель Шоу» бачив за його участю. Особливо запам’ятався образ ведучої програми «Від джерел до джерел», де обговорювали проблеми української мови. Але взагалі вся команда класна, — каже Віталій.

Хто б що не казав, але гумор зараз важливий. У нас були дуже критичні бойові моменти, але навіть за таких умов примудрялися жартувати, це трохи розряджало обстановку.

Після концерту військові залишили команді дуже цінний подарунок — синьо-жовтий стяг з автографами бійців зі «сталі».

— Нам дуже приємно. Це велика честь, що до нас приходять військові. Якщо вони усміхаються, це значить, що ми працюємо в правильному руслі. Наша місія — піднімати настрій та заряджати мотивацією. І ми, попри все, продовжимо це робити, — зазначає Єгор Крутоголов.





«Дизелі» отримали особливий подарунок від українських захисників / 3 фотографии

Від початку повномасштабного вторгнення «Дизель Студіо» допомагає українським військовим: передає автівки, захисну амуніцію, аптечки та інші важливі речі. Команда заснувала Благодійну організацію «Дизель Фонд» і проводить концерти на підтримку Збройних сил України.

На серпневих концертах нам вдалося зібрати 800 тисяч гривень. Частково ми вже їх витратили на потреби оборонців, виконуємо запити, які нам надсилають із військових частин. Продовжуємо збирати кошти та впевнено рухаємося до нашої мети — мільйон доларів для ЗСУ

— каже Олексій Бланар.

Долучайтеся до цього процесу — дивіться випуски «Дизель Шоу» та улюблені проекти на сторінках у Фейсбук та наших ютуб-платформах. Кожен перегляд — це унікальний донат, який зараховується до Благодійного «Дизель Фонду» й наближає нас до перемоги.