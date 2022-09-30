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ICTV / FUN ICTV / путін всьо! «Дизель Шоу» пророкує важливу для українців подію! / 30.09.2022 13:37
30.09.2022 13:37
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путін всьо! «Дизель Шоу» пророкує важливу для українців подію!

путін всьо! «Дизель Шоу» пророкує важливу для українців подію!

Мрія кожного українця нарешті здійснилася: путін всьо! Принаймні це сталося в новому номері від «Дизель Шоу». Ця історія зірвала шквал овацій на концерті в Жовтневому палаці. А на платформі YouTube усього за 2,5 години зібрала 100 тисяч переглядів! Детальніше про це в матеріалі.

«Дизель Шоу» презентує нові випуски, записані на серпневих концертах на підтримку Збройних сил України. І відповідно ділиться прем’єрними номерами на злободенні теми, які хвилюють кожного українця. Навіть візуалізує маленькі, але важливі мрії. Ну хто не уявляв за ці півроку, як один пуцьвірінькуватий божевільний диктатор на прізвисько путін зустрічається з кобзоном? Але чи хтось думав, що станеться в кулуарах із його щурами-підопічними? «Дизелі» дають відповідь у своєму новому саркастично-бажаному номері.

Бажаному — це без усіляких перебільшень. Усього за 2,5 години відео зібрало 100 тисяч переглядів, і цей показник невпинно зростає. Наразі маємо близько 270 тисяч переглядів. Менш ніж за добу номер опинився на 12 позиції трендів YouTube, здобув 8 тисяч вподобайок від прихильників і чимало коментарів.

 Величезний ажіотаж викликала ця історія. Українці просто в захваті, а наших північних сусідів розриває на шмаття, що не може не радувати. Значить, ми потрапили точно в ціль і продовжимо це робити надалі

— говорить шеф-редактор «Дизель Студіо» Олексій Бланар.

Якщо ви раптом не встигли переглянути новий номер від «Дизель Шоу», дивіться його та інші історії на каналі «Гумор ICTV». Не забувайте, що вже сьогодні на вас чекає нова прем’єра. О 20:00 вмикайте ютуб-канали «Дизель Студіо», «Гумор ICTV» та «Дизель Українські Серіали». А також приходьте на нові козацькі концерти на підтримку Збройних сил України, що відбудуться вже 14, 15 та 16 жовтня в МЦКМ (Жовтневий палац). Встигніть придбати квитки — переходьте за посиланням.

Теги: Дизель шоу
30.09.2022 13:37

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