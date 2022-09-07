Зрозуміє лише той, хто знає нашу соловʼїну: легендарна ведуча «Від джерел до джерел» повертається в ефір!

У нових концертах «Дизель Шоу», які пройшли наприкінці серпня на підтримку ЗСУ, Єгор Крутоголов порадував усіх глядачів своїм унікальним образом — ведучою програми «Від джерел до джерел». Тільки цього разу вона опинилася в дуже екстремальних умовах і вийшла в ефір не з каналу «Культура», а «Свабіда». Єдине, що залишилося незмінним, — мовне питання. Читайте подробиці про новий номер у нашому матеріалі.

Майже сім років тому на сцені Жовтневого палацу ми познайомилися з унікальною ведучою каналу «Культура». Тоді їй випало нелегке завдання — разом із двома дивакуватими гостями розібратися в мовному питанні.

— В ефірі культурно-освітницька програма «Від джерел до джерел». І наша тема: проблематика української мови в сучасному суспільстві. Чи справді це проблема, чи вона надумана?.. Чи треба українцям вивчати українську мову? — питала зі сцени героїня Єгора Крутоголова.

Сім років потому мовне питання залишилося для неї так само актуальним. Але тепер вона розв’язує його в студії створеного російськими окупантами телеканалу «Свабіда».

У цьому номері вона дуже героїчна жіночка. Якщо в попередньому моя героїня була така тендітна й більш схвильована, то цього разу в неї важлива соціальна місія, від якої залежить не тільки її життя. З усім розумінням складності ситуації вона досить креативно підходить до її вирішення

— ділиться подробицями Єгор Крутоголов.

Не будемо давати допрем’єрних спойлерів, але натякнемо, що в новій історії події розгортаються на окупованій території. Там росіяни хочуть запустити свою пропагандистську машину, і для цього їм потрібна українськомовна ведуча. Під їхнє надиктовування російською вона має українською донести до українців «правду» про «руській мір».

— Скажите так: наш путин — настоящий русский красавец! — просить окупант нашу героїню.

— Легко! Ваш путін — справжній руській виродок, — правдиво перекладає вона.

Ось такий вербально-перекладацький батл триває протягом усього номера.

— Слухайте мене уважно, бо зрозуміє те, що я сьогодні скажу, лише той, хто знає нашу солов’їну мову, як то кажуть, від джерел до джерел! — закликає ведуча.

Чим закінчиться ця історія, обов’язково дивіться у прем’єрному випуску «Дизель Шоу» уже цієї п’ятниці о 20:00 на ютуб-каналах «Гумор ICTV», «Дизель Студіо» та «Дизель Українські Серіали».