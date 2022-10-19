VIP-провідниця з Укрзалізниці, обмін ЧМОні та оргія на Щекавиці — «Дизель Шоу» презентує нові випуски!

Команда «Дизель Шоу» успішно провела нові козацькі концерти на підтримку Збройних сил України. Три дні поспіль актори розважали глядачів свіжими, драйвовими й дуже смішними історіями. Як вибивала зброю для України провідниця VIP-вагона Укрзалізниці? Як насправді обмінювали ЧМОню? Чи переможе мер-хабарник чемпіонку із шахів? І ексклюзив: ким виявився організатор чату «Оргія на Щекавиці»? Просто зараз ділимося всіма подробицями!

Підготовка до нових концертів «Дизель Шоу» відбувалася в екстремальних умовах. Ворог добряче полоскотав нерви всім українцям, бо вкотре вирішив залякати масованими ракетними ударами.

Попри вибухи, попри руйнування в містах ми продовжували репетиції. Були побоювання, були думки переносити концерти, але ми бачили, скільки людей придбало квитки.

Вони хотіли прийти на концерти. Тому твердо вирішили, що не маємо права давати задній хід — будемо працювати для наших глядачів і для ЗСУ, — розповідає шеф-редактор «Дизель Студіо» Олексій Бланар.

Згодом команду ще більше мотивували особливі гості. На всі три концерти «Дизель Шоу» завітали оборонці «Азовсталі». Актори запросили героїв на сцену, а глядачі привітали їх шквальними оплесками подяки.

— Дякую всім. Ми старалися для вас, — у відповідь віддячили військові та подарували акторам прапор України зі своїми підписами. Він матиме особливе місце в офісі «Дизель Студіо».

Бійці відзначили актуальність нових номерів. Деякі з них перегукувалися з їхніми особистими історіями.

Найбільше мене змусив усміхнутися номер про полон, бо я сам був полоненим військовим. Тут дуже правдиво показано, як росіяни виходили з полону і як ми. Одразу видно, хто та як до кого ставився

— зауважує військовий.

Йдеться про обмін російського військового — так званого Чмоні, якого гостро висміювали в інтернеті через незграбний вигляд. За півроку він став героєм багатьох відео в ТікТок, тому й «дизелі» не могли оминути увагою цю історію. А чудово вжився в роль горе-солдата Євген Сморігін.

— Як на мене, це найсильніший номер концерту, але не тому, що я там граю. Дякую авторам, що взялися за цю тему та ще раз показали, як живеться в полоні українським військовим і російським. Ми всі бачили, у якому стані виходили наші хлопці — худі й замучені, та російські — відгодовані, — каже Євген.

Нікого не залишила байдужою ще одна актуальна історія. Ми бачили чимало новин, як чоловіки в різний спосіб намагалися втекти за кордон, наприклад, перевдягаючись у жіночий одяг. Саме таке недолуге горечко зловили прямо на сцені «Дизель Шоу»! Заради цієї ролі Євген Сморігін укотре приміряв сукню, а також взув найвищі у своєму житті підбори.

— Дуже складно в такому взутті. Тепер я розумію жінок і вислів, що краса потребує жертв, — коментує актор.

І це лише початок! Звісно, «дизелі» потішили глядачів улюбленими «побутовими» номерами. Сашко знову потрапив під гарячу руку Віки, бо таке шукав у Google, що вона і червоніла, і шаленіла, і дивувалася, і в один момент уже була готова вкоротити віку своєму коханому!

З цих концертів мені справді найбільше подобається номер про історію пошуку. Він і простий, і життєвий. Буває, що в реальному житті дивишся — таке шукав у Google! Особливо діти можуть щось наклацати незрозуміле

— ділиться Олександр Бережок.

Куди гарячішою є історія умовно новоспеченої пари «Дизель Шоу» Юлі та Жені! Цей тандем настільки запав у душу авторів і глядачів, що вони продовжують з’ясовувати стосунки будь-де, будь-коли та з будь-якого приводу. А він буде аж дуже вагомий! Як ви думаєте, хто організував славнозвісний чат про оргію на Щекавиці? Підказку ви вже маєте, а подробиці обов’язково дізнавайтеся у прем’єрах «Дизель Шоу» з 21 жовтня на наших ютуб-каналах!

— Шкода мені Женю. Бо моя героїня — сильна, мужня жінка, якій пальця в рот не клади. Яка б історія не була, вона завжди в ній має рацію. Тому, Женю, тримайся. Нам ще багато ролей із тобою доведеться зіграти, — впевнена Юлія Мотрук.

— Юля в нас цього разу нарозхват. Вона грала ще дружину Жені Гашенка, а також стала другою половинкою Єгора Крутоголова, — додає Олексій Бланар.

А ще поділимося ексклюзивним інсайтом: на нашу Юлю, а точніше Мотрю Кіндратівну, поклав око сам Борис Джонсонюк! Усього одна подорож звела цю парочку й ледь не довела нашу героїню… до СБУ!

— Ой, здається, там така любов у них буде! І точно надовго, — заявляє акторка. — Я відверто кажу, що свій образ провідниці вкрала в Єгора Крутоголова. Він створив такий колорит, що хочеться грати і грати.

Він не ображається на колегу та щиро ділиться напрацюваннями, бо сам має іншу важливу роль. Так, «дизелів» надихнула юна чемпіонка із шашок, яка збирає гроші на потреби Збройних сил України. До речі, вона була в гостях «Дизель Шоу» на серпневих концертах, перемогла Єгора й передала 30 тисяч гривень до Благодійного «Дизель Фонду». А тепер цю історію відтворили на сцені, але з фірмовими акцентами й героями. Так, одіозний мер-хапуга у виконанні Єгора Крутоголова поставив навіть власні штани, бо хотів перемогти малечу.

— Коли ви сіли грати, ви думали лише про гроші, а я думала про своє майбутнє. Ось так і у війні. У ній ніколи не переможе той, хто воює лише за гроші, за нафту, за зерно, за чужі ресурси. Навіть якщо він візуально набагато більший та сильніший. Перемогу завжди отримує той, хто воює за своє майбутнє! — резюмує героїня юної зірки «Дизель Шоу» та серіалу «Папаньки» Кіри Подольської.

На сцені разом із нею з’являється Тимур Шинкаренко. Він допомагає дівчинці перемогти мера.

Ще цікавий момент: ми продовжуємо свою стратегію інформаційних бомб, а тому створили ще один номер-передбачення на кшталт «путін помер». Тепер у нас історія про те, як Валерій Залужний бронює на грудень цього року готель у Криму та як тамтешні на це реагують.

Такі номери дуже тішать українців і роблять справжній вибух серед російських глядачів, що якимось чином пробиваються на наші канали та слідкують. Їх мало, але вони є. Бачимо в коментарях їхнє сильне обурення, але й там знаходимо для них гідну відповідь, — розповідає Олексій Бланар.

На третій концерт «Дизель Шоу» завітали справжні козаки, які разом з акторами піднесли бойовий дух кожного глядача яскравою піснею. Спеціальною гостею стала також акторка «Папаньок» Наталка Денисенко. Вона вперше брала участь у шоу та з’явилася одразу у двох номерах.

— Зараз дуже важливо підтримувати себе саме гумором. Бо й мій чоловік каже, що вони в армії постійно шуткують. Особливо тоді, коли є стресова ситуація, нерви на межі. Саме це рятує, — пояснює акторка.

Від початку повномасштабної війни чоловік Наталки Денисенко змінив свою акторську професію на військову.

— Він у Києві, багато подробиць не можу розказати, але ми бачимося, — коротко зазначає Наталка.

Не вперше на сцені «Дизель Шоу» з’являється її колега з «Папаньок» Олександр Ярема. Його невеликі, але влучні ролі змушують увесь зал довго реготати.

А шалені оплески зірвав гурт «Лісапетний батальйон». Співачки презентували одну з останніх пісень, яку написали під час повномасштабного вторгнення.

Ми рятуємося роботою, репетицією, гумором. Що б хто не казав, а це зараз треба. На своїх концертах я завжди говорю, що треба лікувати душу. Вони в нас зараз такі обпалені, зранені, що ось цей ковток гумору повертає надію.

Від того, що ми не будемо усміхатися, не буде розважальних програм, у світі нічого не зміниться — війна триватиме. Ми люди емоцій, і треба, щоб таких було більше позитивних, аніж негативних, — каже фронтвумен Наталя Фаліон.























VIP-провідниця з Укрзалізниці, обмін ЧМОні та оргія на Щекавиці — «Дизель Шоу» презентує нові випуски! / 12 фотографий

Новий випуск «Дизель Шоу» дивіться вже 21 жовтня о 20:00 тільки на ютуб-каналах «Дизель Студіо», «Гумор ICTV» та «Дизель Українські Серіали». І кожну наступну п’ятницю до Нового року вмикайте діджитал-прем’єри. Нагадуємо, що всі перегляди — це унікальні донати, які зараховується до Благодійного «Дизель Фонду». Разом збираємо мільйон доларів на потреби українських захисників.

За серпневі концерти ми зібрали 800 тисяч гривень. Частину цих коштів уже витратили на потреби ЗСУ, інша піде на актуальні запити, які ми наразі оброблюємо.

Точні збори з нових концертів ми оголосимо наступного тижня, але вони вже набагато більше. Віримо, що ми досягнемо нашої мети та зберемо мільйон доларів для ЗСУ. Бо маємо допомагати тим, хто захищає нас, — зазначає Олексій Бланар.