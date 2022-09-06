«Дизель Шоу» дало три концерти на підтримку ЗСУ! Коли чекати бойовий гумор в ефірі?

Неймовірне повернення «Дизель Шоу»! 28, 30 та 31 серпня в МЦКМ (Жовтневому палаці) з величезним успіхом пройшли нові концерти на підтримку Збройних сил України. Уперше за півроку повномасштабної війни команда вийшла на сцену й підготувала свіжу, актуальну та, звісно, дуже смішну програму. Чим дивували улюбленці глядачів та коли чекати на прем’єри нових випусків, читайте в цьому матеріалі.

Уперше від початку повномасштабної війни команда «Дизель Шоу» зібралася разом на одній сцені з абсолютно новою програмою.

— Ми дуже довго не бачилися і навіть у якийсь момент думали, що більше взагалі не побачимося і не зберемося разом. Але зараз радіємо, що маємо змогу повернутися до улюбленої справи, дарувати сміх, радість та позитивні емоції глядачам, — відверто сказав за лаштунками концерту художній керівник «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов.

Подарувати позитивні емоції глядачам і підтримати військових — саме такі дві головні мети мали перед собою «дизелі» за підготовки нових випусків.

Гумор — головна наша зброя. І це сьогодні зрозуміли не лише в нашому колективі. Нові концерти організовані насамперед на підтримку ЗСУ.

З початку повномасштабної війни «Дизель Студіо» допомагає нашим захисникам: закуповуємо автівки, амуніцію, засоби зв’язку, медицини тощо. Витратили чималі кошти, а згодом вирішили цю допомогу систематизувати й поставити на постійні рейки. Тому зареєстрували Благодійну організацію «Дизель Фонд», яка вже працює на допомогу нашим воякам. Усі кошти з продажу квитків та сувенірки спрямовуємо туди, — розповів шеф-редактор «Дизель Студіо» Олексій Бланар.

— Дуже вдячні всім, хто донатить до фонду. Закликаємо всіх допомагати нам, навіть перегляди продуктів «Дизель Студіо» в YouTube та Facebook приносять користь фонду, а значить, нашим хоробрим ЗСУ, — додає Єгор Крутоголов.

Друга мета проведення концертів у такий нелегкий час — моральна підтримка. Ми створили максимально актуальний продукт.

Значну частину наших програм становлять номери про сьогодення. Вони зрозумілі всім українцям, у якій би точці світу вони зараз не знаходилися, — продовжує розповідь про концерти Олексій Бланар. — Мочимо ворогів гумором!





































«Дизель Шоу» дало три концерти на підтримку ЗСУ! Коли чекати бойовий гумор в ефірі? / 19 фотографий

Словом «мочимо» можна описати один із номерів, який став беззаперечним фаворитом усіх акторів.

— Привідкрию завісу нових випусків і скажу, що мій улюблений номер — це «путін умєр». Дуже легко його грати, бо є велика надія, що скоро все здійсниться. Можливо, так не треба казати віруючим людям, але це мрія всіх українців, — розповів Євген Сморігін.

І це лише початок! Про смерть диктатора «дизелі» жартують ще в декількох номерах, які можна буде побачити вже зовсім скоро — перша прем’єра відбудеться 9 вересня, а далі щоп’ятниці лише на ютуб-каналах студії.

— Так, зараз складні часи, ми змінилися, змінився наш гумор. Чесно зізнаюся, нам не просто жартувати. Та водночас ми розуміємо, що зараз це потрібно ще більше, ніж у мирний час, — поділився своїми думками художній керівник «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов.

Реакція глядачів, зокрема військових, волонтерів, медиків, довела нам: гумор зараз на часі, він конче потрібен.

До речі, Єгор дивуватиме всіх неймовірними перевтіленнями від досвідченого військового до улюбленої ведучої програми «Від джерел до джерел». У нових реаліях їй доведеться «попрацювати» на телеканалі «Свабіда», який створили вороги для просування своєї пропаганди.

— Вона така героїчна жіночка. Якщо в попередніх історіях вона була більш тендітна, то зараз вона виконує майже героїчну роль. Трохи хитрувато, але з розумінням усієї важливості ситуації, — поділився деталями Єгор.

У нових реаліях опиниться й улюблена пара — Віка й Саша. В одному номері їм доведеться зібрати тривожну валізу з найнесподіванішими речами, яка ледь вмістилася на сцені. Окрім того, наші герої переживуть піврічну розлуку й розкажуть про свою першу зустріч.

— Номер про розлуку — мій найулюбленіший, бо він такий сімейний. І хочеться надалі більше номерів, які з воєнних часів, але розповідають про життя простих людей. Хочеться, аби було таке умовне віконце, куди люди дивилися б і бачили, яким повинно бути життя — не страшним, без війни. Але наразі маємо таку реальність. «Дизель» не може оминути актуальних тем, — пояснив Олександр Бережок.

Та навіть у таких складних темах з’являються персонажі, які умовно «роблять» весь номер. Які тільки ролі не довелося зіграти Юлії Мотрук, але найулюбленішим своїм образом у нових концертах вона називає… грибочок!

— Мій грибочок підкорив увесь зал і підкорить усю Україну. Бо такого грибочка ще ніхто не бачив! Я присвятила його всім закарпатським грибам. Але якщо серйозно, хочеться, щоб усі просто усміхнулися й навчилися радіти найменшому навіть у таких божевільних умовах, — розповіла акторка.

Зазначимо, що відтепер «Дизель Шоу» розмовляє українською. Але в деяких номерах є російськомовні персонажі. І це, звісно, самі росіяни. Так-так, дуже провокативний, але неймовірно сатиричний номер чекає на всіх у прем’єрі історії про росіян у Туреччині. Одну з головних ролей зіграла відома телеведуча, акторка серіалу «Папаньки» Лілія Ребрик.

— Я вперше беру участь у концерті «Дизель Шоу». Але для мене це дуже рідна команда, яку рада бачити. Коли мені запропонували взяти участь, я не могла відмовитися, бо сцена має терапевтичний ефект. Будемо лікуватися гумором самі та лікувати глядачів, — сказала за лаштунками Лілія Ребрик.

Девіз концерту «Поки жарти маємо — ми перемагаємо» — він дуже доречний. Я вважаю, що гумор і жарти — важлива зброя на нашому інформаційному фронті. І саме ось цей номер про росіян дуже важливий, бо над ким ще сміятися? Там є над чим посміятися, і ми будемо робити це зухвало й від душі.

Окрім Лілії Ребрик із запрошених акторів у нових номерах з’являться улюбленці глядачів Назар Задніпровський (уже не вперше на сцені «Дизель Шоу») та Олександр Ярема (теж відомий із серіалу «Папаньки»).



«Дизель Шоу» дало три концерти на підтримку ЗСУ! Коли чекати бойовий гумор в ефірі? / 2 фотографии

Значну увагу у прем’єрах приділили пісням, від яких не стримували сльози й самі виконавці. Адже нові композиції теж розповідатимуть про сучасні події. Подекуди підспівував і зал.

Тож не пропустіть прем’єри нових випусків «Дизель Шоу». Перша з них відбудеться вже цієї п’ятниці, 9 вересня, на ютуб-каналах «Гумор ICTV», «Дизель Студіо», «Дизель Українські Серіали». А далі щотижня новий випуск! Обов’язково дивіться, бо поки жарти маємо — ми перемагаємо.