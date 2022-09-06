«Дизель Шоу» дало три концерти на підтримку ЗСУ! Коли чекати бойовий гумор в ефірі?

Неймовірне повернення «Дизель Шоу»! 28, 30 та 31 серпня в МЦКМ (Жовтневому палаці) з величезним успіхом пройшли нові концерти на підтримку Збройних сил України. Уперше за півроку повномасштабної війни команда вийшла на сцену й підготувала свіжу, актуальну та, звісно, дуже смішну програму. Чим дивували улюбленці глядачів та коли чекати на прем’єри нових випусків, читайте в цьому матеріалі.
Уперше від початку повномасштабної війни команда «Дизель Шоу» зібралася разом на одній сцені з абсолютно новою програмою.
— Ми дуже довго не бачилися і навіть у якийсь момент думали, що більше взагалі не побачимося і не зберемося разом. Але зараз радіємо, що маємо змогу повернутися до улюбленої справи, дарувати сміх, радість та позитивні емоції глядачам, — відверто сказав за лаштунками концерту художній керівник «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов.
Подарувати позитивні емоції глядачам і підтримати військових — саме такі дві головні мети мали перед собою «дизелі» за підготовки нових випусків.
Гумор — головна наша зброя. І це сьогодні зрозуміли не лише в нашому колективі. Нові концерти організовані насамперед на підтримку ЗСУ.
З початку повномасштабної війни «Дизель Студіо» допомагає нашим захисникам: закуповуємо автівки, амуніцію, засоби зв’язку, медицини тощо. Витратили чималі кошти, а згодом вирішили цю допомогу систематизувати й поставити на постійні рейки. Тому зареєстрували Благодійну організацію «Дизель Фонд», яка вже працює на допомогу нашим воякам. Усі кошти з продажу квитків та сувенірки спрямовуємо туди, — розповів шеф-редактор «Дизель Студіо» Олексій Бланар.
— Дуже вдячні всім, хто донатить до фонду. Закликаємо всіх допомагати нам, навіть перегляди продуктів «Дизель Студіо» в YouTube та Facebook приносять користь фонду, а значить, нашим хоробрим ЗСУ, — додає Єгор Крутоголов.
Друга мета проведення концертів у такий нелегкий час — моральна підтримка. Ми створили максимально актуальний продукт.
Значну частину наших програм становлять номери про сьогодення. Вони зрозумілі всім українцям, у якій би точці світу вони зараз не знаходилися, — продовжує розповідь про концерти Олексій Бланар. — Мочимо ворогів гумором!
Словом «мочимо» можна описати один із номерів, який став беззаперечним фаворитом усіх акторів.
— Привідкрию завісу нових випусків і скажу, що мій улюблений номер — це «путін умєр». Дуже легко його грати, бо є велика надія, що скоро все здійсниться. Можливо, так не треба казати віруючим людям, але це мрія всіх українців, — розповів Євген Сморігін.
І це лише початок! Про смерть диктатора «дизелі» жартують ще в декількох номерах, які можна буде побачити вже зовсім скоро — перша прем’єра відбудеться 9 вересня, а далі щоп’ятниці лише на ютуб-каналах студії.
— Так, зараз складні часи, ми змінилися, змінився наш гумор. Чесно зізнаюся, нам не просто жартувати. Та водночас ми розуміємо, що зараз це потрібно ще більше, ніж у мирний час, — поділився своїми думками художній керівник «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов.
Реакція глядачів, зокрема військових, волонтерів, медиків, довела нам: гумор зараз на часі, він конче потрібен.
До речі, Єгор дивуватиме всіх неймовірними перевтіленнями від досвідченого військового до улюбленої ведучої програми «Від джерел до джерел». У нових реаліях їй доведеться «попрацювати» на телеканалі «Свабіда», який створили вороги для просування своєї пропаганди.
— Вона така героїчна жіночка. Якщо в попередніх історіях вона була більш тендітна, то зараз вона виконує майже героїчну роль. Трохи хитрувато, але з розумінням усієї важливості ситуації, — поділився деталями Єгор.
У нових реаліях опиниться й улюблена пара — Віка й Саша. В одному номері їм доведеться зібрати тривожну валізу з найнесподіванішими речами, яка ледь вмістилася на сцені. Окрім того, наші герої переживуть піврічну розлуку й розкажуть про свою першу зустріч.
— Номер про розлуку — мій найулюбленіший, бо він такий сімейний. І хочеться надалі більше номерів, які з воєнних часів, але розповідають про життя простих людей. Хочеться, аби було таке умовне віконце, куди люди дивилися б і бачили, яким повинно бути життя — не страшним, без війни. Але наразі маємо таку реальність. «Дизель» не може оминути актуальних тем, — пояснив Олександр Бережок.
Та навіть у таких складних темах з’являються персонажі, які умовно «роблять» весь номер. Які тільки ролі не довелося зіграти Юлії Мотрук, але найулюбленішим своїм образом у нових концертах вона називає… грибочок!
— Мій грибочок підкорив увесь зал і підкорить усю Україну. Бо такого грибочка ще ніхто не бачив! Я присвятила його всім закарпатським грибам. Але якщо серйозно, хочеться, щоб усі просто усміхнулися й навчилися радіти найменшому навіть у таких божевільних умовах, — розповіла акторка.
Зазначимо, що відтепер «Дизель Шоу» розмовляє українською. Але в деяких номерах є російськомовні персонажі. І це, звісно, самі росіяни. Так-так, дуже провокативний, але неймовірно сатиричний номер чекає на всіх у прем’єрі історії про росіян у Туреччині. Одну з головних ролей зіграла відома телеведуча, акторка серіалу «Папаньки» Лілія Ребрик.
— Я вперше беру участь у концерті «Дизель Шоу». Але для мене це дуже рідна команда, яку рада бачити. Коли мені запропонували взяти участь, я не могла відмовитися, бо сцена має терапевтичний ефект. Будемо лікуватися гумором самі та лікувати глядачів, — сказала за лаштунками Лілія Ребрик.
Девіз концерту «Поки жарти маємо — ми перемагаємо» — він дуже доречний. Я вважаю, що гумор і жарти — важлива зброя на нашому інформаційному фронті. І саме ось цей номер про росіян дуже важливий, бо над ким ще сміятися? Там є над чим посміятися, і ми будемо робити це зухвало й від душі.
Окрім Лілії Ребрик із запрошених акторів у нових номерах з’являться улюбленці глядачів Назар Задніпровський (уже не вперше на сцені «Дизель Шоу») та Олександр Ярема (теж відомий із серіалу «Папаньки»).
Значну увагу у прем’єрах приділили пісням, від яких не стримували сльози й самі виконавці. Адже нові композиції теж розповідатимуть про сучасні події. Подекуди підспівував і зал.
Тож не пропустіть прем’єри нових випусків «Дизель Шоу». Перша з них відбудеться вже цієї п’ятниці, 9 вересня, на ютуб-каналах «Гумор ICTV», «Дизель Студіо», «Дизель Українські Серіали». А далі щотижня новий випуск! Обов’язково дивіться, бо поки жарти маємо — ми перемагаємо.Также по теме: Замість зйомок — бойові виїзди і волонтерство. Як «дизелі» змінили свою професію за півроку війни?