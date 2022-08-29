Замість зйомок — бойові виїзди і волонтерство. Як «дизелі» змінили свою професію за півроку війни?

До 24 лютого в нас були найрізноманітніші професії. Але після всі вони скоротилися до двох, але важливих. Хтось став військовим, інші перекваліфікувалися у волонтерів. Не є винятком актори «Дизель Студіо» та їхні колеги з найуспішніших проектів. Хто змінив дорогі костюми на піксель, читайте далі.

Андрій Федінчик: «Важко і кайфово».

Актор Андрій Федінчик, виконавець ролі Сашка в серіалі «Папаньки», ось уже півроку як військовослужбовець. Чоловік ще задовго до початку повномасштабної війни вирішив стати до лав Збройних сил України та захищати свою родину й державу. Його дружина, акторка Наталка Денисенко, спочатку не сприймала серйозно слова коханого. Як і всі прогнози щодо початку великої війни.

— Я питала: а як же я? Він запевняв, що все буде нормально… Питала: чи може він відмовитися? У нього була робота, можна було допомагати армії. А він так суворо мені сказав: «Наташа, припини так казати, ти мене дуже деморалізуєш». І я зрозуміла, що так не можна. Треба казати своїм чоловікам, що в нас усе буде добре, я збережу своє життя та життя дитини. Я буду молитися. Але відверто: нікому з українських жінок не хочеться, щоб її чоловік помер на війні. Це найбільший страх, — зізналася Наталка Денисенко в інтерв’ю Григорію Решетніку.

Війна на довгі місяці розлучила подружжя. Наталка разом із сином виїжджала до безпечніших областей, де займалася волонтерством. Андрій проходив військовий вишкіл.

— Багато хто запитує: де я? Я на відпочинку. Готель 5 зірок, «ультра олл інклюзів». І зараз я вам влаштую румтур власного номера, — так несподівано почав відео в Інстаграм Андрій Федінчик і показав військову казарму.

Майже 2 тижні тренувань, армійський режим. Коротше, важко й кайфово. Повертаємося назад і до справи. Правильно сказав наш комбат по закінченні: нам пощастило бути там, де ми є, та згадати, якого ми роду. Тільки перемога!

Побратими дали своєму зірковому колезі позивний «Федя» й хизуються перед рідними, що служать із відомим актором.

— Була кумедна ситуація. Побратим Андрія каже: «Мій син обожнює тебе! Давай я з тобою сфоткаюсь, і він буде в шоці, що ти зі мною служиш». Вони сфоткалися, а Андрій зараз відпустив таку бороду. Побратим пише: «Синку, ось твій улюблений актор із «Папаньок», ми разом захищаємо країну». Його син подивився та сказав: «Що ти мені розказуєш, це не він», — поділилася кумедною історією свого чоловіка Наталка Денисенко.

Звісно, багатьом і досі важко сприйняти нові реалії нашого життя. Але найголовніше наразі — це перемога. І дуже дякуємо всім, хто її наближає.

Павло Алдошин: «У нас варіантів небагато — ми просто йдемо».

Ще один актор серіалу «Папаньки», герой якого неочікувано з’явився в 4 сезоні, став на захист України. Уже півроку як Павло Алдошин виконує єдину й головну на сьогодні роль — військового. Готувався він до неї ще до початку повномасштабної війни.

У нас варіантів небагато — ми просто йдемо. У мене, наприклад, немає військової освіти, але є військова підготовка. Якщо буде 3–4 хвиля, я тікати нікуди не збираюся. У мене є руки, голова, які в потрібний момент мають увімкнутися та зробити свою справу

— розповів він за лаштунками лютневих концертів «Дизель Шоу».

24 лютого Алдошин попіклувався про безпеку своїх дітей, а сам вирушив робити ту саму свою справу.

— Репетиція, текст, самопроби, студія, мікрофон, режисер, новий проект… перетворилося на позиція, калітка, батон, русня, «руццкій карабль, іді нахуй», — написав він про нову реальність життя в Інстаграм.

В особистому блозі актор за можливості ділиться розповідями зі свого підрозділу, історіями людей, з якими зустрічається, та навіть намагається підняти настрій підписникам — публікує наймиліші світлини з котиками. І як би не було складно морально, не шкодує про свій вибір.

— Війна триває. Мій «я» точно знає і відчуває, навіщо він на цій війні, хоча й розуміє, що глобально війна на моїй землі нав’язана мерзотними імперіями. Імперії впадуть. Залишиться лише совість, до якої кожен хомо сапієнс повинен буде начепити прапор своєї нації, — підкреслив Павло Алдошин в одному зі своїх постів.

Далі поговоримо про тих акторів, які теж змінили свої професії за півроку великої війни та стали на іншому фронті — волонтерському.

Олексій Суровцев: «Бородата котоматуся».

Олексій Суровцев свого часу підкорив прихильників «Дизель Шоу» і двох наших бабусь своєю неочікуваною появою в номері про президентську тисячу. Його ви можете переглянути на нашому ютуб-каналі «Гумор ICTV» за посиланням. А от півроку тому він вразив своєю відважністю й людяністю. Під час повномасштабної війни Олексій став волонтером. Він рятував тварин із зачинених квартир в Ірпені та інших гарячих містах Київщини.

— Почалося все з того, що я побачив одне оголошення в телеграм-каналі: під час евакуації люди забули в машині кота в клітці. 4 добу вже сидить там. Я поїхав, знайшов ту автівку, відкриваю — там справді сидить кіт! Великий, класний. Я забрав його додому, нагодував, написав хазяйці, що все добре, і записав відео для Інстаграму з посилом «не залишайте своїх тварин, вони залежать тільки від нас». На ранок мій дірект був завалений словами вдячності та проханнями допомогти.

Наступного дня я вже рятував 2 котів із різних локацій, вони були зачиненими у квартирі. Потім 3, 5, 10, 15. Найбільше за добу я вивіз 33 тварини

— розповів Олексій у програмі Григорія Решетника «Як ти?».

Для всіх врятованих чотирилапих Суровцев став справжньою турботливою матусею, за що й отримав відповідне прізвисько — бородата котоматуся.

— Я побачив картинку, де здоровий накачаний чоловік тримає в руках маленького котика. І підпис: «Ти можеш бути брутальним мужиком, але для свого котєйки ти будеш бородатою котоматусею». Так це й пішло, люди підхопили, — поділився він.

Після закінчення активних бойових дій на Київщині він не кинув братів наших менших. Для тих, хто залишився без родин і господарів, відкрив притулок. Справжня бородата котоматуся.

Костянтин Войтенко: «Війна — штука дорога».

Крайній раз ми бачилися з Костянтином Войтенком за день до початку повномасштабної війни на нових лютневих концертах «Дизель Шоу». Тоді цей талановитий актор зіграв одну з ролей у наймасштабнішому номері про зустріч однокласників. Його ви можете переглянути в цій прем’єрі «Дизель Шоу». Але за останні півроку він перекваліфікувався з актора у волонтера. Разом з одним медійним колегою він збирає допомогу військовим.

Війна — штука дуже дорога. Але ціна нашої свободи ще дорожча. Тому, якщо ви хочете бути вільними, пришвидшити нашу перемогу, потрібно допомагати армії.

Сформуйте звичку: ви купуєте каву зранку за 50 гривень — 50 гривень відправте на допомогу армії. Завтра зробіть перерву від кави й відправте 100 гривень, — до такого тепер закликає Войтенко на своїй сторінці в Інстаграм.

І повсякчас звітує перед підписниками про свою волонтерську діяльність. В одному інтерв’ю Костянтин зізнався, що його акторського життя «до» неначе не існувало. А справжнє воно саме зараз.

Юлія Мотрук: «Будемо виготовляти бронежилети».

Український волонтерський рух від перших днів повномасштабної війни поповнила й наша Юлія Мотрук зі своїм чоловіком Леонідом. Подружжя змушене було евакуюватися на Закарпаття, де почало виготовляти бронежилети для наших захисників.

Уже на другий день, коли ми приїхали на Закарпаття, мій чоловік Леонід заявив, що буде робити бронежилети!

Я спочатку не надала значення його словам, але помітила, що він дивиться в ютубі, як робити їх із ресор (це елемент підвіски у транспортному засобі). Ми поїхали в магазин, Льоня купив болгарку, необхідні інструменти. І все почалося, — розповідала в березні Юля.

На півроку виготовлення бронежилетів стало для них справою номер 1.

— Для нас виробництво бронежилетів як дитина. Ми на власні очі бачили, як вона умовно поповзла, піднялася. І я плачу від щастя, коли мені телефонують бійці, знімають відео з вдячністю. Я щодня плачу, — відверто ділилася акторка.

Єгор Крутоголов: «Все почалося з антидрона».

Та й сама «Дизель Студіо» не стоїть осторонь допомоги нашим захисникам. На початку повномасштабного вторгнення команда передала на передову автівки, а потім отримала масштабне доручення від голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма — придбати антидрон. А далі відбувся благодійний збір коштів, довгі пошуки та транспортування техніки з-за кордону. І ось декілька тижнів тому антидрон прибув до місця виконання своїх бойових завдань. Студія також допомагає забезпечувати військових захисною амуніцією: шоломами та бронежилетами.

Ми не маємо права зараз зупинятися.

Ворог нікуди не зник із наших територій. Але в нас є шанс його перемогти, якщо кожен буде включений у цю роботу. У нас крута нація, і я пишаюся тим, що я — українець, — каже художній керівник «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов.

І команда не зупиняється! Уже 28, 30 та 31 серпня в МЦКМ (Жовтневий палац) проведе благодійні концерти на підтримку Збройних сил України. Частина коштів від продажу квитків буде спрямована на потреби військовослужбовців. Окрім того, відбудеться благодійний збір, до якого може долучитися кожен. Чекаємо всіх прихильників у залі. Бо поки жарти маємо — ми перемагаємо.