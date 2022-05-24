Тризуб — тот знак, который я хочу на себе носить: Егор Крутоголов хочет сделать первую татуировку

Полномасштабная война коренным образом изменила каждого из нас. И ещё больше укрепила нашу любовь и уважение к Украине. Не является исключением и художественный руководитель «Дизель Студио» Егор Крутоголов. В интервью изданию «КП» актёр юмористического проекта «Дизель Шоу» на телеканале ICTV признался, что хочет сделать первую в своей жизни татуировку! А какую именно, читайте дальше.

Никаких татуировок и даже мыслей о том, чтобы иметь какой-нибудь символ на теле. Так было до недавних пор. Теперь Егор Крутоголов отважился изменить свой принцип! И посвятить возможную первую татуировку одному из главных государственных символов Украины.

— Тризуб — тот знак, который я хочу на себе носить, — признался актёр в интервью.

Ранее он уверенно сделал ещё один шаг на пути к изменениям — перешёл на украинский язык. Конечно же, слова «паляниця», «полуниця» и «Укрзалізниця» — не испытание для нашего Егора, ведь он по специальности лингвист. Пока что не хватает языковой практики в быту.

Если нам что-то удобно и комфортно, мы не хотим это менять и что-то с этим делать, но надо. Полностью перейти в семье на украинский ещё не у всех получилось. Думаю, для этого просто нужно время

— рассказал Егор.

Уверены: у тех, кто по-настоящему чего-нибудь желает, обязательно всё получается!

Больше новостей читайте на сайтах dizelstudio.com и fakty.com.ua, в официальных сообществах «Дизель Студио» и ICTV в социальных сетях.

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