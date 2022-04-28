Звезды «Дизель Шоу» передали Николаеву бандеро-мобили

Вчера, 27 апреля, в своем Telegram-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал, что область получила в распоряжение несколько автомобилей для нужд военных и терробороны. Их передала защитникам города компания «Дизель Студио».

Команда «Дизель Шоу» основана выходцами из Николаева, так что в это непростое время артисты решили помочь родному городу, который вот уже два месяца держит оборону страны с южного фронта. Егор Крутоголов вместе с коллегами передали на нужды родного края несколько бандеро-мобилей. Это крупные внедорожники типа пик-ап, на которых размещены символические наклейки с посланием «русскому кораблю» и изображением Степана Бандеры.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.