Єгор Крутоголов зізнався, чи навчатиметься його син в Україні

Уже за кілька днів розпочнеться новий навчальний рік. Цьогоріч через збройну агресію Росії українські родини не зможуть розділити з дітьми радість від першого дзвоника. Та й навіть навчання у школах на батьківщині для більшості стало нездійсненою мрією – через обстріли діти вимушені навчатися онлайн або ж шукати прихисток за кордоном і облаштовуватися у іноземних навчальних закладах.
Розмірковує про навчання сина і художній керівник “Дизель Шоу” на ICTV Єгор Крутоголов. Його 12-річний син Лев цього року мав розпочати навчання в українській школі.
Доля кидає наших дітей у різні умови — від пандемії до війни, і питання навчання наразі дуже актуальне. У Лева не було нормального закінчення попереднього навчального року та традиційного останнього дзвоника
— ділиться Єгор.
З початку війни Єгор Крутоголов разом з усією родиною був Україні і надалі планує залишатися вдома. Проте для безпеки сина актор організовує навчання у дистанційному режимі.
Наша школа, де навчається Лев, не готова до роботи в режимі офлайн. Тому ми думаємо про онлайн-навчання. Дуже шкода, адже саме перед початком повномасштабної війни нам вдалося знайти класний навчальний заклад, куди Леву подобалося ходити
— розповідає Єгор Крутоголов.Также по теме: Єгор Крутоголов — бандерівець! Актор розповів про реакцію родичів із росії на війну