Єгор Крутоголов — бандерівець! Актор розповів про реакцію родичів із росії на війну

За півроку повномасштабної війни дім Єгора Крутоголова перетворився на своєрідний хаб для членів сім’ї. Мама, теща з племінницею, брат — найближчі родичі були змушені рятуватися з Миколаєва, який наразі є однією з найгарячіших точок в Україні. У програмі Григорія Решетніка «Як ти?» Єгор розповів про їхню евакуацію та реакцію родичів із росії на війну в Україні. Хто назвав Крутоголова «бандерівцем» і відверто посміявся з розповіді про обстріли житлових будинків із «Градів»? Читайте далі.

Художній керівник «Дизель Студіо» родом із Південної України. Він народився та навчався в Миколаєві — завжди теплому, привітному й сонячному місті. Зараз це одна з найгарячіших точок на військовій карті України. Щодня Миколаїв потерпає від ворожих обстрілів. Росіяни цілеспрямовано цілять по закладах освіти, соціальній інфраструктурі, житлових секторах. Саме тому родичі Єгора та його дружини Каті вимушено переїхали в порівняно спокійну Київську область.

— У нас тепер хаб для родичів: ми всією родиною з двома дітьми, з тещею, з племінницею, брат привіз із Миколаєва мою маму. Тата вже як 2 роки немає. Серце не витримало, — поділився Єгор в інтерв’ю.

Тато був для нього дуже особливою людиною.

— Він був керівником судномодельного гуртка на станції юного техніка. Швидкісні кораблі на радіокермуванні, гонки. Ми з братом із дитинства займалися в цьому гуртку й зайняли 3 місце на чемпіонаті Європи. Тато був дуже гордий, що син продовжує його справу. Коли почався інститут, КВК, телевізійна кар’єра, я відійшов від судномоделювання. Тато засумував. Тоді я запропонував йому зробити модель, з якою візьму участь у змаганнях. Я виступив у ролі спонсора, а тато — інженера. І таким чином я став чемпіоном України, — згадав епізод із життя Крутоголов.

Єгор завжди хотів порадувати тата. Так він здійснив його мрію — подарував новенький автомобіль, якими актор зараз дуже захоплюється.

— У тата дві перші машини були «запорожці», третя — «Славута». Я мріяв купити йому «Мерседес» і в багажнику привезти кувалду. Щоб він дістав її, розбив свою стару машину й поїхав на новенькій. З кувалдою мрія не реалізувалася, але «Тойоту» я йому на 70-річчя подарував, — розповів актор.

Я приїхав до Миколаєва і попросив тата відвезти мене в аеропорт наступного дня. Мовляв, треба відлітати до Києва. Тато усміхнувся, погодився, але якщо я не проти «Славути». Я був проти і в цей момент подарував йому ключі від нової машини. Потім ми йому купили гараж. І мама згадувала, що незадовго до того, як він пішов, тато сказав: «Я такий щасливий! У мене класні діти, класні онуки, класна машина, гараж. У мене все є.

Саме найрідніша людина спливає в спогадах Єгора Крутоголова в цей непростий час. А от про деяких інших родичів він воліє не просто забути, а викреслити їх зі свого життя. Йдеться про рідню з росії.

У моєї дружини Каті — двоюрідні сестра, брат, тітка в пітері. Останній дзвінок звідти був від Катіного брата іншому брату з Миколаєва, якого я прихистив у себе. Перший запитав: чого це вони в мене? І закликав не слухати, бо я — бандерівець. Йому у відповідь доводять, що Миколаїв бомблять «Градами» і «Смерчами». На що ми всі почули сміх і приголомшливі слова: мовляв, якби нас цим бомбили, нас би вже не було.

Росіяни не вірять навіть найближчим родичам, які безпосередньо можуть розказати, що відбувається в Україні. Вони вірять тільки телевізору. Психологи кажуть, що доносити до них реальність — це майже як лікувати шизофренію. Я не професійний психолог, у мене немає часу, аби розповідати очевидні речі, — категорично заявив Єгор.

Та й чи треба лікувати те, що вилікувати вже, мабуть, неможливо? Крутоголов має чітку позицію щодо війни та змінювати її не збирається. Від початку повномасштабного вторгнення він залишався, залишається в Україні та допомагає ЗСУ.

— Я залишився, бо повірив у Збройні сили України, — відверто заявляє Єгор Крутоголов.

Будемо вірити й ми! І з усіх сил наближати нашу перемогу. Приходьте на нові концерти «Дизель Шоу» на підтримку Збройних сил України! Уже 28, 29, 30 та 31 серпня збираємося в МЦКМ (Жовтневий палац). Кожен глядач зможе долучитися до благодійного збору на підтримку наших військових. Частина коштів із продажу квитків також буде спрямована захисникам України. «Дизель Студіо» продовжує допомагати тим, хто береже наші життя.

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