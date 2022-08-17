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ICTV / FUN ICTV / Єгор Крутоголов показав фото свого зруйнованого університету / 17.08.2022 17:02
17.08.2022 17:02
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Єгор Крутоголов показав фото свого зруйнованого університету

Єгор Крутоголов показав фото свого зруйнованого університету

Ракетні обстріли росією і далі нищать українські міста. Сьогодні російські загарбники під час нічних обстрілів Миколаєва поцілили ракетами у Чорноморський національний університет імені Петра Могили. 

Фото зруйнованого закладу освіти опублікував художній керівник «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов. Актор висловив своє обурення і сподівання, що така доля невдовзі спіткає і московський навчальний заклад. 

Від сьогодні я випускник ось цієї розвалини. Сподіваюсь, колись так буде виглядати вхід до МГУ

– написав у пості шоумен. 

 

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Допис, поширений Єгор Крутоголов (@dizelmano)


Єгор Крутоголов філолог за освітою і навчався на факультеті романо-германської філології та зарубіжної літератури зруйнованого вишу. 

У коментарях фоловери підтримали зірку і нагадали рашистам про закон бумеранга. 

“Шкода! Але закон бумеранга ще ніхто не скасовував! Все буде Україна!”

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Теги: війна в Україні, Егор Крутоголов
17.08.2022 17:02

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Актеры

Виктория Булитко Яна Глущенко Евгений Сморигин Александр Бережок Егор Крутоголов
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