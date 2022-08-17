Єгор Крутоголов показав фото свого зруйнованого університету

Ракетні обстріли росією і далі нищать українські міста. Сьогодні російські загарбники під час нічних обстрілів Миколаєва поцілили ракетами у Чорноморський національний університет імені Петра Могили.
Фото зруйнованого закладу освіти опублікував художній керівник «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов. Актор висловив своє обурення і сподівання, що така доля невдовзі спіткає і московський навчальний заклад.
Від сьогодні я випускник ось цієї розвалини. Сподіваюсь, колись так буде виглядати вхід до МГУ
– написав у пості шоумен.
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Єгор Крутоголов філолог за освітою і навчався на факультеті романо-германської філології та зарубіжної літератури зруйнованого вишу.
У коментарях фоловери підтримали зірку і нагадали рашистам про закон бумеранга.
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