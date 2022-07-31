Єгор Крутоголов закликав спілкуватися українською

Російська агресія для багатьох стала вирішальним фактором, який підштовхнув розмовляти українською. Так, чимало медійних особистостей принципово перейшли на державну мову. З першого дня повномасштабної війни почав спілкуватися нею і художній керівник «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов.

Це моя принципова позиція. Я хочу відрізнятися від нашого ворога. Особливо, коли почали всі ці диверсійні групи проникати до Києва, я реально зрозумів, що наша мова – це наша зброя. І мене ця ідея просто вмить стурбанула!

– не стримуючи емоцій пояснив артист.

Також Єгор зізнався, проблема двомовності турбувала його і до війни. Поїздки за кордон показали, що зазвичай іноземці не розрізняють українців і росіян. На думку артиста, саме мова допоможе українцям відрізнятися від сусіда-агресора.

«Ми повинні розмовляти українською. Люди не повинні десь за кордоном чути нас і плутати: ви з Росії чи України? Я хочу, щоб нас бачили і одразу казали: це українці», – додав шоумен.

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