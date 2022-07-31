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ICTV / FUN ICTV / Єгор Крутоголов закликав спілкуватися українською / 31.07.2022 20:25
31.07.2022 20:25
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Єгор Крутоголов закликав спілкуватися українською

Єгор Крутоголов закликав спілкуватися українською

Російська агресія для багатьох стала вирішальним фактором, який підштовхнув розмовляти українською. Так, чимало медійних особистостей принципово перейшли на державну мову. З першого дня повномасштабної війни почав спілкуватися нею і художній керівник «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов.

Це моя принципова позиція. Я хочу відрізнятися від нашого ворога. Особливо, коли почали всі ці диверсійні групи проникати до Києва, я реально зрозумів, що наша мова – це наша зброя. І мене ця ідея просто вмить стурбанула!

 – не стримуючи емоцій пояснив артист. 

Також Єгор зізнався, проблема двомовності турбувала його і до війни. Поїздки за кордон показали, що зазвичай іноземці не розрізняють українців і росіян. На думку артиста, саме мова допоможе українцям відрізнятися від сусіда-агресора. 

«Ми повинні розмовляти українською. Люди не повинні десь за кордоном чути нас і плутати: ви з Росії чи України? Я хочу, щоб нас бачили і одразу казали: це українці», – додав шоумен. 

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Теги: Егор Крутоголов
31.07.2022 20:25



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