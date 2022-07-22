Єгор Крутоголов розповів, як комп’ютерні ігри допомогли сину впоратися з тривогою війни

Природно, що ми тривожимося за безпеку найдорожчих людей. А для дітей у часи війни це може бути особливо непросто — давати собі раду з переживаннями та цим випробуванням. Щоб відволікти сина від переживань, актор та художній керівник «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов не забороняв йому проводити час за комп’ютером. Та й навіть, навпаки, підбурював грати в комп’ютерні ігри.

Як розповів артист в інтерв’ю, у перші дні війни його сім’я залишалася у будинку під Києвом і на собі відчула жах від обстрілів.

Менший син запитував: «Тату, що це бумкнуло?» Кажу йому: «Це дудука». Не буду ж казати, що то смерч чи град – сину 2,5 років. Меншому ми, звичайно, не казали, що війна»

– розповів Єгор.

А от старшому сину Єгор одразу розповів про війну і це дуже стривожило 12-річного Лева.

Льову це сильно шокувало. Видно було, як він дуже напрягся. Він приєднався, мабуть, до 12 чи 15 телеграм-каналів, почав нам новини першим розказувати

– пригадав актор “Дизель Шоу”.

Щоб відволікти сина від страшної реальності, батько агітував сина грати у комп’ютерні ігри. У перші дні війни сім’я Єгора перебралася жити у підвал – туди перенесли матраци, потрібні речі і поставили комп’ютер, щоб Лев міг розважатися і абстрагуватися він перегляду новин.

«Кажу йому: «Ось тут туси, ось тобі комп’ютер, грайся. Я його трохи так підштовхнув у віртуальний світ і це допомогло насправді. Тому що він відійшов від цих телеграм-каналів, цих новин і ігри збавили цей градус напруження».

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