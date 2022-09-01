Новий навчальний рік: як він розпочався для дітей «дизелів»?

Цього року перший раз у перший клас йде син Євгена Гашенка Іван. Наш зірковий татусь старанно займався з малечою, аби вдало пройти зустріч із класним керівником. Як це їм вдалося та хто з «дизелів» поки вирішив відтермінувати навчання для своєї дитини, читайте в нашому матеріалі.

Щасливий першокласник сьогодні з’явився в родині Євгена Гашенка. Наш зірковий татусь добре підготував свого сина до школи. Так, на першій зустрічі з класним керівником Ваня назвав абсолютно всі задані літери.

Протягом декількох тижнів бодай годинку ми з ним вчили алфавіт. Я знайшов йому спеціальну дошку для маркерів, він на ній писав усі літери й називав їх. Якщо все правильно, ми з ним домовлялися про якийсь бонус. Коли він прийшов на першу зустріч до школи, він назвав усі літери. Не всі діти змогли це зробити, а він зміг

— пишається своїм сином Женя.

— Щодо читання, то великі, складні слова він ще не читає — лише по складах. Але я вважаю, що все це надолужиться у школі. Для цього вона й потрібна, щоб дитина розвивалася.

Актор додав, що поки вибрали звичайну школу з базовими предметами.

— Поки йому треба вміти писати, читати, мати якісь базові знання. Десь до 5 класу я буду бачити, що йому більше подобається, тоді будемо розвиватися в тому напрямі, — розповів Гашенко.

Як навчатиметься Ваня — онлайн чи офлайн? Це найболючіше питання для всіх батьків у сучасних реаліях безпеки.

— Традиційної лінійки в дітей, на жаль, не буде. Це, безперечно, питання безпеки. Зараз вирішуємо щодо форми: буде онлайн, чи, можливо, мікс — декілька днів у школі. У нашому навчальному закладі є бомбосховище, але поки це питання вирішується, — додав актор.

А от його колега Олександр Бережок поки вирішив відтермінувати школу для свого старшого сина Гліба. Цього року він теж мав піти до першого класу.

У нашій школі це 100% було б віддалене навчання, тому вирішили поки що не віддавати його, хоча Глібу вже 6 рочків. Хочеться, щоб він займався з дітьми. Поки побуде в садочку, —пояснив своє рішення Бережок.

До речі, ми запитували Єгора Крутоголова та Євгена Сморігіна про те, як навчатимуться їхні діти — онлайн чи офлайн. Їхні відповіді ви можете прочитати тут.

Новий навчальний рік в умовах воєнного стану складний не лише для першачків, але й для п’ятикласників. Старша донька Лілії Ребрик Діана цього року переходить до старшої школи, і це випробування як для дівчинки, так і для її зіркової матусі.

— У п’ятому класі кожен предмет ведуть уже окремі вчителі. Я пам’ятаю свої відчуття, як складно було до всього адаптуватися. А тут дітям доведеться знайомитися з викладачами онлайн. Я довго вагалася, яку форму навчання обрати — онлайн чи офлайн. Серед батьків було опитування, і я була дуже здивована, що більшість підтримали офлайн-навчання. Нам надсилали фото укриттів у школі, але вони не пристосовані до повноцінного навчання. А ми маємо думати в першу чергу про безпеку дітей. Тому ми будемо навчатися онлайн. Така наша реальність, і ми маємо її прийняти, — відверто поділилася Лілія Ребрик.

Батькам треба запастися терпінням. Нам важко, але дітям ще важче. Треба знайти особливий підхід, і ще раз наголошу — прийняти нашу нову реальність.

Бажаємо кожному школяру продуктивного навчального року попри всі випробування. Впевнені, зовсім скоро всі зможуть надолужити і перші лінійки, і перші зустрічі з учителями й однокласниками на перерві.