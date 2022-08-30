11-річна чемпіонка світу із шашок Валерія Єжова передала у благодійний «Дизель Фонд» 30 тисяч гривень. Дівчинка назбирала їх, граючи в шашки з усіма охочими. Валерія завітала на перший концерт «Дизель Шоу», де зустрілася з улюбленими акторами та навіть провела декілька партій. Чи змогли «дизелі» перемогти юну чемпіонку, читайте далі.

28 серпня в МЦКМ (Жовтневий палац) відбувся перший із трьох концертів «Дизель Шоу» на підтримку Збройних сил України. Зібралася повна зала глядачів, що скучили за гумором «дизелів». На нього завітала також 11-річна чемпіонка світу із шашок Валерія Єжова.

«Дизель Шоу» — моя улюблена передача. Ввечері я тільки й дивилася її нові випуски. Мені дуже подобаються жарти, а з акторів найбільше — Єгор та Віка в ролі дружини Саші

— розповідає Валерія.

Саме їх дівчинка зустріла за лаштунками концерту та випробувала на міцність грою в шашки. Першою «боролася» з чемпіонкою Вікторія Булітко. Акторка просила підказки, уточнювала правила, вигадувала комбінації, але перемогу після двох партій здобула Валерія.

Я дуже люблю шахи, і разом із Євгеном Сморігіним ми частенько граємо на репетиціях.

А щодо шашок у мене було відчуття, що це трохи нудно. Але зараз, після нашої гри з Лєрою, я подумала, що треба вчитися і розвиватися, бо це цікаво, — поділилася Віка. — Окремо дякую Валерії за підтримку нашого «Дизель Фонду». Ми пишаємося такими дітьми.

Відігратися за колегу планував Єгор Крутоголов. Та у дружній партії Валерія з легкістю обіграла й художнього керівника «Дизель Студіо». За правилами гри, Єгор мав би зробити донат на допомогу військовим України, але цього разу чемпіонка сама поділилася зібраними коштами. Так, Валерія Єжова передала 30 тисяч гривень до Благодійної організації «Дизель Фонд».















30 тисяч гривень від юної чемпіонки: шашкістка Валерія Єжова передала гроші у благодійний «Дизель Фонд» / 8 фотографий

— Я тебе обожнюю! Якщо ти вмієш грати в шашки й заробляти такі гроші в 11 років, то, по-перше, я за тебе не хвилююся, — крізь хвилювання віджартовувався актор. — Але насамперед я дякую тобі! Дякую, що збираєш на допомогу нашим військовим.

Ці кошти вже перейшли на рахунок благодійного «Дизель Фонду», який «Дизель Студіо» відкрила спеціально для підтримки українських захисників, і стануть частиною масштабного проекту «Мільйон доларів для ЗСУ».

Мільйон доларів для ЗСУ — це наша перша масштабна ціль. Ми хочемо закупити обладнання для військових. Саме для цього ми організували благодійні концерти, бо наша зброя — гумор. І ми можемо й будемо заробляти за допомогою цього

— поділився шеф-редактор «Дизель Студіо» Олексій Бланар. — Раніше ми закуповували машини, амуніцію, техніку й чимало іншого коштом студії. Але потреби військових ростуть, війна триває, і ми хочемо збільшувати допомогу. Тому просимо всіх прихильників «Дизель Шоу» доєднуватися: приходити на наші концерти й дивитися наші проекти в соцмережах — перегляди стануть донатами. Тільки разом ми зможемо перемогти ворога.

Ще два концерти «Дизель Шоу» відбудуться 30 та 31 серпня в МЦКМ (Жовтневий палац). Тож встигніть придбати квитки, яких залишилося дуже мало! Станьте частиною великого благодійного проекту.