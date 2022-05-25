Люблю автомобили всю свою жизнь: Егор Крутоголов о помощи военным из Николаева

Делиться машинками — так говорила мама Егору Крутоголову в детстве, но и теперь он исполняет это наставление. В интервью изданию «КП» актёр юмористической программы «Дизель Шоу» и сериала «На троих» (ICTV) рассказал, как организовал помощь военным из Николаева и какую задачу перед ним поставил уже легендарный глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Во время полномасштабной войны мы все вспомнили свои прежние профессии и так или иначе вернулись к ним, считает Егор Крутоголов. Он, например, вернулся к студенческим годам, когда перегонял машины из Германии.

Работал на человека, это были его машины, а я был простым работником, мне было кайфово. Даже не деньги были главными, а именно возможность ездить на нормальных машинах. Сейчас я долго размышлял, чем могу помочь в это время, а в этой теме я что-то понимаю, и существует большая потребность в машинах. Так что этим и занялся. Люблю автомобили всю свою жизнь — даже старенькие, даже чахлые, даже дрожащие

— признался актёр в интервью.

18 машин для защитников Николаева купили за счёт «Дизель Студио». Сейчас же команда собирает деньги на антидрон — систему противодействия дронам. Такую задачу поставил Виталий Ким, которому Егор лично позвонил.

Первое, что он сказал, это натовское оружие. Я сказал, что такие вопросы ещё не решаю, это к Притуле (смеётся). А затем он ответил, что крайне необходим антидрон. Это дорогая штука, поэтому мы объявили сбор средств. И покупаем машины

— поделился актёр.

Кстати, сбор денег продолжается. Присоединиться можете и вы любой суммой. Каждая копейка творит чудеса и приближает всех нас к победе!

Больше новостей читайте на сайтах dizelstudio.com и fakty.com.ua, в официальных сообществах «Дизель Студио» и ICTV в социальных сетях.

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