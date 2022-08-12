У такий неспокійний час є радісні новини: нарешті ця крута штука прибула до Києва. Це ми з вами разом зібрали на неї кошти!! Це подарунок Миколаєву від «Дизель Шоу» та всіх відданих його фанатів!! Донати надходили з різних країн та різних континентів.

Так її довго виробляли, довго доставляли, але головне — вона тут і дуже скоро почне рятувати життя українців!!





Допомога захисникам Миколаєва: «Дизель Студіо» передає антидрон / 3 фотографии

Щиро кажучи, ми набили багато синців на цій справі, бо ще не дуже досвідчені волонтери. Але бажання допомагати — понад усе!! Тому керівництво «Дизель Студіо» ухвалило рішення заснувати Благодійну організацію «Дизель Фонд», мета якої — допомога ЗСУ, ТрО та всім українцям, що захищають рідну землю від фашистської навали!

Ми вже пройшли всі установчі процедури й перевірку. А отже, починаємо працювати на благо України!!

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