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ICTV / FUN ICTV / Допомога захисникам Миколаєва: «Дизель Студіо» передає антидрон / 12.08.2022 11:15
12.08.2022 11:15
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Допомога захисникам Миколаєва: «Дизель Студіо» передає антидрон

Допомога захисникам Миколаєва: «Дизель Студіо» передає антидрон

У такий неспокійний час є радісні новини: нарешті ця крута штука прибула до Києва. Це ми з вами разом зібрали на неї кошти!! Це подарунок Миколаєву від «Дизель Шоу» та всіх відданих його фанатів!! Донати надходили з різних країн та різних континентів.

Так її довго виробляли, довго доставляли, але головне — вона тут і дуже скоро почне рятувати життя українців!!

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Допомога захисникам Миколаєва: «Дизель Студіо» передає антидрон / 3 фотографии

Щиро кажучи, ми набили багато синців на цій справі, бо ще не дуже досвідчені волонтери. Але бажання допомагати — понад усе!! Тому керівництво «Дизель Студіо» ухвалило рішення заснувати Благодійну організацію «Дизель Фонд», мета якої — допомога ЗСУ, ТрО та всім українцям, що захищають рідну землю від фашистської навали!

Ми вже пройшли всі установчі процедури й перевірку. А отже, починаємо працювати на благо України!!

Также по теме: «Миколаєве, ми з тобою!»: Дизелі записали відео на підтримку рідного міста

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Теги: війна в Україні, Дизель шоу, Егор Крутоголов
12.08.2022 11:15



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