«Миколаєве, ми з тобою!»: Дизелі записали відео на підтримку рідного міста

Актори “Дизель Шоу” на ICTV, які родом із Миколаєва, звернулися зі словами підтримки до своїх земляків. Єгор Крутоголов, Євген Гашенко, Олександр Бережок та Юлія Мотрук зачитали вірш невідомого автора про місто-герой.

У відео відомі миколаївці розповіли про теперішнє життя в місті і всі жахіття, які доводиться там переживати українцям. Доповнили відеозвернення “дизелі” кадрами воєнних злочинів рашистів у Миколаєві та показали страшні наслідки бомбардувань.

“Там будинки, лікарні горять! Там на місто ракети скидають! Миколаївці майже не сплять, їх фашисти підступно вбивають!” – з прикрістю розповів Єгор Крутоголов.

Та попри весь біль, який як і всі українці переживають зараз, “дизелі” вірять у неминучу перемогу України і відбудову свого рідного міста. У відеозверненні до земляків актори закликали не здаватися і мужньо тримати оборону. Адже Миколаїв зараз – щит для всієї України на південному боці.

Миколаєве, мусиш стояти! Ти весь південь сьогодні тримаєш! Ти кордон поміж світлом і злом, отже, здатися права не маєш!

– сказав Єгор.

За основу відеозвернення зірки взяли вірш з інтернету, який дещо змінили. Проте актори сподіваються, що після публікації відео автор відгукнеться і вони зможуть вказати авторство.

“Цей вірш невідомого автора ми знайшли на теренах інтернету, дозволили собі трохи допрацювати й випустити в ефір на підтримку рідного міста. Якщо ця талановита й напрочуд скромна людина знайдеться, ми готові вказати її авторство.

СЛАВА УКРАЇНІ!» – доповнили у “Дизель Студіо”.

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