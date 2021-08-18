ICTV готує неочікуваний проєкт до Дня Незалежності

День Незалежності України в ефірі ICTV пройде урочисто і цікаво. На вечір канал підготував неочікувану прем’єру, яка допоможе українцям завершити святкування на гумористичній і водночас патріотичній ноті. О 22:30 вийде спецпроєкт «Велика Україна» від Kolegi studio, творців скетч-шоу «Наші Без Раші».

Разом із Kolegi studio ми вирішили пофантазувати — якою буде Україна через 10, 50 і навіть 100 років. Автори зібрали усі найпоширеніші кліше сучасності та перевернули їх догори дриґом.

Уявіть, що у всьому світі гривня ‒ найміцніша валюта. Тепер не наші мріють про грінкарти, а американці шукають українське коріння, щоб оформити найпрестижнішу у світі «карту українця». Уся Європа їздить на українських номерах, а заробітчани з Італії вишиковуються в чергу, щоб працювати в маєтках українців, — розповідає продюсерка ICTV Тетяна Гребенік.

YouTube-проєкт «Наші Без Раші» був створений у 2014 році Романом Гапачилом. Згодом до нього приєдналися Ніка Остратюк, Ілля Клим, Сергій Буян та Олександр Чернологов. Головною ідеєю скетч-шоу стала успішна Україна на противагу російській пропаганді.

У 2014-му ми вирішили робити проєкт, по-перше, українською мовою, по-друге, без образу нещасних українців, яких ніхто не любить. Бо ми віримо, що у нас крута нація і ми можемо все

‒ коментує продюсерка і режисерка «Наші Без Раші» Ніка Остратюк. ‒ Ми раді, що нарешті дочекалися прецеденту, коли національний канал взяв в ефір онлайн-проєкт. Це важливо для нас».

Дивіться «Велику Україну» 24 серпня о 22:30 на ICTV!

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