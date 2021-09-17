«Жена хочет еще раз выйти за меня замуж»: Александр Бережок отметил годовщину свадьбы

Актер «Дизель Студио» Александр Бережок вместе с супругой Аленой отпраздновали 9 годовщину бракосочетания.

Актер признается, что каждый год с удовольствием вспоминает это торжество.

— Я после веселого мальчишника, Алена тоже после громкого празднования – это сложно забыть. (смеется) Мы делали свадьбу под Севастополем, в загородном ресторане с бассейном. Я к торжеству подошел оригинально: купил дверь, украсил ее, поставил посреди зала и на свадебной церемонии на руках пронес через нее Алену, мол, в другой мир. Также и всех гостей пригласил «зайти к нам в гости», — рассказал Александр Бережок.

Ведение свадьбы на себя взяли коллеги и по совместительству друзья актера.

На нашей свадьбе были все пацаны «Дизеля» и каждый вел по полчаса праздника – тосты, конкурсы, в общем, было весело. Запомнился тост моего папы – он поднял бокал, долго смотрел на меня и сказал: «Чтобы это было в последний раз!» Алена с подружками подготовила красивый танец.

Александр говорит, что они с невестой были настолько расслаблены, что даже забыли о заказанном лимузине.

— Он где-то за нами ездил. Потом вспомнили и пофотографировались возле него, — добавил актер.

В этом году громких празднований он не планирует, а вот на следующий год, 10-тую годовщину, у семьи грандиозные планы.

Эту годовщину обязательно отметим семейным ужином. Но вот в следующем, 2022 году, десятый юбилей нашей свадьбы Алена хочет отметить в свадебном платье – выйти еще раз за меня замуж, но, если она до этого не выгонит меня из дома

Для Александра Бережка эта осень богата событиями — день рождения старшего сына, годовщина свадьбы. Еще актер готовится к концертам «Дизель Шоу» во Дворце Украина, где 8 и 9 октября ждет всех поклонников качественного юмора.

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