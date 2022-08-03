За партами чи онлайн: Як навчатимуться діти «дизелів»

Уже за місяць розпочнеться новий навчальний рік. І для кожного з батьків в Україні постала величезна дилема: чи віддавати дитину на офлайн-навчання? А для тих, хто перебуває за кордоном — як влаштувати своє чадо в тамтешні заклади освіти? Ми розпитали «дизелів», як вони планують розпочинати навчання 2022 року.

Єгор Крутоголов разом з усією родиною залишався та залишається в Україні. Відповідальний татусь уже довго розмірковує, як навчатиметься його старший син Лев.

— Доля кидає наших дітей у різні умови — від пандемії до війни, і питання навчання наразі дуже актуальне. У Лева не було нормального закінчення попереднього навчального року та традиційного останнього дзвоника, — ділиться Єгор.

До першого дзвоника деякі школи в порівняно безпечних районах усе ж готуються. Так, у закладах освіти облаштовують укриття на випадок повітряних тривог, спеціальні комісії перевіряють їх на відповідність до вимог. Наразі понад 30% шкіл пройшли таку перевірку та готові прийняти дітей. Але директори разом із керівниками ОВА самі можуть визначати формат навчання: офлайн, дистанційний чи змішаний.

— Наша школа, де навчається Лев, не готова до роботи в режимі офлайн. Тому ми думаємо про онлайн-навчання. Дуже шкода, адже саме перед початком повномасштабної війни нам вдалося знайти класний навчальний заклад, куди Леву подобалося ходити, — розповідає Єгор Крутоголов.

Євген Сморігін був змушений евакуювати дітей за кордон. Серед можливих варіантів навчання там — разом із місцевими дітьми або з іншими емігрантами у спеціальних адаптивних класах. Але на заваді стає мова, яку не так швидко можна вивчити, каже актор.

— Ми вирішили, що наші діти будуть навчатися онлайн. Аби влаштувати їх у школу за кордоном, треба вивчити мову, а це щонайменше рік, — зазначає Женя. — Через карантин упродовж останніх двох років вони так і навчалися — онлайн. Молодший, напевно, усього кілька тижнів пробув у школі.

Не простіше й дошкільнятам. Яна Глущенко, яка теж вимушено переїхала разом із сином Тамерланом за кордон, шукає для нього садочок.

— В Україні Тамерлан ходив до садочка з 2 років. У нього були хороші успіхи, його дуже хвалили викладачі іноземних мов. У перші місяці після того, як ми були змушені виїхати, мені було не до пошуку садочка. Але згодом я зрозуміла, що дитині потрібен розвиток, — розповідає Яна.

Акторка відвідала садочок, який організували біженці з України, але усвідомила: поки не готова відпускати сина.

— Вирішила, що поки я буду з ним займатися. Але це до осені. Далі я все ж хочу знайти йому дитячий садочок. Буду дуже ретельно обирати, адже це інша країна. Безпека передусім, — ділиться Яна Глущенко.

Звісно, хотілося б, аби діти повернулися до звичного навчального процесу. Проте зараз головне — це подбати про їхню безпеку. Якою вона буде — рішення кожного з батьків.

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