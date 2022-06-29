Декілька днів тому в німецькому Ельмау відбувся триденний саміт країн «Великої сімки». А перед ним у місті пройшов масштабний мітинг на підтримку України, де виступила й наша Вікторія Булітко. Акторка розповіла, як за кордоном воює на культурному фронті та чи планує розвивати свою музичну творчість. Деталі читайте в матеріалі.

Вікторія Булітко була змушена виїхати в іншу країну, рятуючись від війни. Це рішення було непростим, і зараз акторка щодня мріє скоріше повернутися додому. Утім, війна в Україні триває… Небезпека залишається: російські ракети й досі влучають у житлові будинки та вбивають мирне населення. Віка зізнається, що кожен її ранок розпочинається з дзвінків рідним і новин, від яких вона не може стримати сліз.

Вікторія Булітко не сидить склавши руки, а допомагає рідній Україні. Вона обрала боротьбу на культурному фронті: бере участь у благодійних концертах і мітингах на підтримку України.

— У якому місті я не була б, я намагаюся не пропускати таких заходів. Тому що треба щораз привертати увагу до нашої країни, наближати нашу перемогу, — розповідає акторка.

Так, нещодавно вона побувала на мітингу, що проходив у неділю перед зустріччю лідерів «Великої сімки».

Я дізналася про цей захід, взяла із собою гітару та просто підійшла до організаторів із проханням виступити. Я хотіла заспівати свою пісню «Боже, яке кончене». Мені дозволили, я вийшла на цю імпровізовану сцену й побачила дуже багато українців, людей із синьо-жовтими прапорами. Тільки-но оголосили мою пісню, усі почали аплодувати, уже знаючи, що я буду співати

— згадує Булітко.

Пісня «Боже, яке кончене» справді стала справжнім хітом! Віка опублікувала її на своїй сторінці в Інстаграм, де композицію декілька разів видаляли через скарги проросійських хейтерів. До речі, навіть за кордоном вони не дають спокою українцям! Віка розповіла про один випадок із її знайомою.





Це наш фронт, на якому ми можемо допомогти: Вікторія Булітко про благодійні виступи й підтримку України за кордоном / 3 фотографии

— Мені розказали про чоловіка, який підходить саме до жінок, починає їх обзивати, провокувати, сварити, відбирати українську символіку. Так, після одного мітингу він вирвав із рук жінки прапорець і почав його топтати. Коли підбігли люди й почали викликати поліцію, той втік. Попри це, заяву все ж написали. Це все, що треба знати про росію в такій подобі її громадян, — ділиться акторка.

Але ніде правди діти. І цю правду Віка доносить у своїй творчості на таких мітингах і благодійних концертах.

— Щойно я закінчила співати, усі попросили ще раз! Це було неймовірно. Але ще більшою несподіванкою стала ситуація, коли організатори оголосили наступну пісню від мене. Я розгубилася, бо готувала тільки одну. Але вмить зібралася й заспівала свою дуже ліричну композицію «Холодно». Я написала її давно російською мовою, а тепер переклала, — розповідає вона.

Співати виключно українською — у цьому Віка категорична. Каже, має чимало написаних пісень, але всі російською. Тому незабаром планує їх перекласти або взагалі переписати. Так Вікторія Булітко натякає на розвиток своєї музичної кар’єри, до якої її підштовхнули зовсім випадково.

Взагалі до «Дизель Шоу» я співала, у мене був свій гурт. Але 7 років тому я поставила його на паузу, аби повноцінно займатися акторством. Зараз ця робота залишилася в Україні, але я творча людина — мені потрібно виражати себе саме через творчість. Задуматися про співочу кар’єру мене надихнули українські артисти.

Якось ми їхали в автобусі після одного благодійного концерту, усі по черзі співали свої пісні. І Наталя Гаріпова (стендап-комік) підмовила мене взяти в руки гітару. Я заспівала свою «Холодно». Після закінчення всі одразу попросили мене продовжити, як на мітингу. Це мене дуже вразило! — ділиться спогадами Віка. — А потім усі ці відомі артисти, метри, наголосили, що мені треба продовжувати співати. Це дуже надихнуло.

Звісно, Віка дуже сумує за командою «дизелів» і улюбленим «Дизель Шоу». Наразі ми ділимося номерами, які були записані до початку повномасштабної війни. І нову міжнародну прем’єру ви зможете побачити вже цієї п’ятниці о 20:00 лише на нашому ютуб-каналі «Фільми та серіали Дизель Студіо».

А Вікторія Булітко поки продовжить боротися на культурному фронті — надалі братиме участь у благодійних концертах.

— Це наша країна, це наш фронт, де ми можемо допомогти. Я люблю свою країну і пишаюся нею. Пишаюся волонтерами, які допомагають із будь-якої точки світу. І кожному за це щиро дякую, — каже Віка. — Я продовжу виступати, обов’язково писатиму нові пісні.

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