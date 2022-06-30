Третья главная женщина в жизни: Александр Бережок показал новорождённую дочку

В семье нашего Саши Бережка случилось пополнение! 26 мая он в третий раз стал отцом — тогда родилась долгожданная дочка. Звёздная пара поделилась очень трогательным семейным фото. Ловите этот тёплый эксклюзив и узнайте первыми, как наш известный папа назвал дочку!

В предчувствии. Именно таким был Александр Бережок, когда мы видели его во время концертов «Дизель Шоу» 22 и 23 февраля. Мы спросили у него про трёх главных женщин в его жизни. И посмотрите, кого он назвал!

Первая — это мама. Она меня родила, и за это ей нужно быть благодарным всю жизнь. Вторая — моя жена. Она подарила продолжение меня и себя — родила наших детей. И третья главная женщина — дочка, которую с нетерпением жду. Говорят, что дочки меняют своих отцов. Я хочу почувствовать эти изменения и это наслаждение

— делился за кулисами Бережок.

Это случилось 26 мая — тогда его долгожданная дочка появилась на свет!

— Спасибо каждому за поздравления и тёплые слова, — написала на своей странице в Инстаграм Алёна, счастливая мама троих и жена Саши.

А теперь тот самый тёплый эксклюзив! Смотрите, какой невероятной семейной фотографией поделился с нами Саша: он в кругу жены и двух сыновей держит в руках маленькую крошку. Счастливый отец троих!

Сразу же раскрываем ещё один секрет: какое же имя подарила звёздная пара малышке? Ая — именно так Саша и Алёна назвали дочку. Если верить разным толкованиям, это имя наделяет свою обладательницу внутренней силой, мудростью и феноменальной интуицией.

Желаем семье Бережков, чтобы их дочка росла здоровой и счастливой, а самим родителям — сил в воспитании троих. И радуемся, что наша «дизель» семья становится больше!

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