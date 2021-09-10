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ICTV / FUN ICTV / Секреты красоты от девчонок — «дизелей» / 10.09.2021 12:00
10.09.2021 12:00
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Секреты красоты от девчонок — «дизелей»

Секреты красоты от девчонок — «дизелей»

Специально к Международному дню красоты актрисы «Дизель Студио» эксклюзивно поделились бьюти-ритуалами, которые помогают им постоянно быть в прекрасной форме. 

Актриса Виктория Булитко считает, что залог женской красоты и молодости в генетике и дисциплине.

 Я благодарна родителям за прекрасные гены, но все равно ежедневно работаю над собой.

После пробуждения очищаю лицо, наношу дневной крем, крем для глаз и для тела. Если есть время, то до выхода из дома хожу в маске для лица. Вечером повторяю — это мой стандартный уход. Очень круто работает массаж лица: я прошла курс и получила от окружающих немало комплиментов моей коже. Обязательно пью витамины, иногда делаю мезотерапию. А в обычной жизни в основном хожу без косметики, — поделилась Виктория Булитко.  

Секрет привлекательности блондинки Яны Глущенко очень прост.

Я практически ничего не делаю, разве что увлажняю лицо, и то не всегда.

Я либо забываю, либо у меня нет на это времени, ну или я ленюсь. Но всегда наношу крем с SPF, и не только летом. Потому что солнце полезно в ограниченных количествах, а избыток его только ускоряет процессы старения, — говорит Яна.   

Мама четверых детей Маруся Грицук обязательно несколько раз в месяц посещает баню. 

Я смешиваю соль с медом, наношу на тело и в парную! А после ныряю с головой в холодную купель.

Это помогает мне держать в тонусе и кожу, и тело. Улучшается цвет лица, исчезают следы усталости и недосыпа. Советую!

Актриса Юлия Мотрук использует для ухода за собой органическую косметику. 

— Мы в этом году побывали на йодовом озере и там муж набрал для меня голубой глины. И теперь в выходной день я обязательно делаю маску из голубой и, что немаловажно, натуральной глины —  результат налицо!

Для меня бьюти-процедура — это поход к остеопату. Ведь от спины напрямую зависит весь внешний вид

делится Мотря.

И все девчонки-«дизели» уверены, что главный их секрет — искренний смех, ведь это делает их счастливее и красивее. Вы тоже можете посетить такие процедуры —  8 и 9 октября на концертах «Дизель Шоу». 

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Теги: Виктория Булитко, Дизель шоу, Маруся Грицук, Юлия Мотрук, Яна Глущенко
10.09.2021 12:00



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