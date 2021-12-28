Полеты на луне, звездные гости и лучшие персонажи: чем будет удивлять «Дизель Шоу» в новогоднюю ночь

5 часов юмора, танцев и песен – три главных составляющих лучшего Нового года, которые удачно сошлись в «Дизель Шоу». Так почему же 31 декабря в 20:00 нужно включить канал ICTV – все подробности рассказываем прямо сейчас!

Лучшее юмористическое шоу страны «Дизель Шоу» снова порадует своих зрителей новогодним масштабным концертом. В прошлом году команда буквально «разорвала» все телевизионные рейтинги и решительно настроена побить собственный рекорд. Какие фишки припасли для этого в своем рукаве «дизеля»?

У нас будет куча неожиданных фишек. Во-первых, абсолютно новые номера, написанные специально на новогодние и актуальные темы. Мы всегда оперативно реагируем на все наши реалии и «ударяем» по ним шуткой

‒ рассказывает шеф-редактор «Дизель Студио» Алексей Бланарь.

Причём этот «удар» настолько мощный, что с одной шутки «убивает» смехом наповал всех. Мы не голословны – нам не дадут соврать зрители, которые присутствовали 4 декабря во Дворце «Украина» на телесъемке этого концерта. Смех в зале не стихал все 5 часов!

А теперь первые эксклюзивные подробности того, что мы все с вами увидим в новогоднем «Дизель Шоу». Начнём, пожалуй, с открытия, ведь оно заслуживает вообще отдельного разговора! Наши актёры стали героями настоящего мюзикла. А Виктория Булитко впервые исполнит буквально головокружительный трюк. В новогоднем концерте ей пришлось подняться на высоту 7 метров над сценой на огромной Луне.

‒ Я пережила шок. И поняла, что боюсь высоты. Я осознала это там, сидя на этой огромной Луне, ‒ зажимая руки от не ушедшего ещё страха, делилась актриса сразу же после первой репетиции.

По задумке конструкцию нужно было поднять ещё выше. Но ужас просто сковал Вику, и она попросила оставить всё на прежнем уровне.

‒ Я честно хотела, чтобы меня подняли выше. Мы пробовали. Но психологически я не смогла этого сделать. Это очень страшно. У меня немеет тело. И чем дольше ты ждёшь там наверху фонограммы, тем больше у тебя начинает гудеть в голове, ‒ передает свои ощущения актриса.

На сцене также появится всеми любимая хабалка Галя в исполнении Евгения Никишина. Она вместе со своим мужем Толиком возвращается из Египта по суперакции под названием «Депортация».

‒ Это самый тяжёлый номер с хабалкой Галиной, потому что в нём учувствуют практически все актёры. Очень много образов. Они все разные, но безусловно весёлые. Немного поменялась сама структура номера. Если раньше Галя была хамкой, которая могла закрыть рот любому, то теперь у нее появился оппонент, ‒ раскрывает небольшой секрет Евгений Никишин.

Интригой станет появление в «Дизель Шоу» не менее легендарной Галины Кондратьевны. Этот загадочный персонаж только вербально фигурировал в номерах Дмитрия Танковича, который феерично играет роль профессора математики. И вот в новогоднюю ночь у нас есть все шансы увидеть её воочию.

‒ Мы правда получили огромное количество вопросов в интернете с просьбой показать Галину Кондратьевну. В любом случае развязка этой истории близка, и в новогоднюю ночь чудо должно случиться, ‒ интригует Дмитрий Танкович.

Чудо точно произойдет для одной из самых маленьких наших актрис – Киры. Девочка появится в тематическом номере вместе с Викторией Булитко и Александром Бережком. А вот какое именно чудо и кто будет чудить – это вы точно должны увидеть сами.

Не обойдется и без главных новогодних персонажей – Деда Мороза и Снегурочки. Эти роли исполнят Евгений Сморигин и Юлия Мотрук. Кстати, она у нас Снегурочка с приличным стажем.

‒ Когда мне было 5 лет, в детском саду захотели, чтобы я была Снегурочкой. Мама пошила мне наряд. У меня был соответствующий макияж – мне первый раз накрасили ресницы тушью и подвели глаза. Я помню, что они так пекли! Помню, что подумала тогда: я и так красивая девочка и краситься не буду, ‒ рассказывает Юля Мотрук.

Кстати, о детских утренниках. Наши актёры на одну песню снова станут детьми и примеряют разнообразные карнавальные костюмы. Евгений Гашенко станет Серым Волком, Евгений Сморигин – Буратино, Яна Глущенко – будет веселым Осликом, а вот Сергей Писаренко наденет шкуру главного символа 2022 года – Тигра.

Мне очень импонирует образ Тигра, потому что по гороскопу я – Лев. Хотя в детстве я был Мишкой и Зайчиком. Помню эти шортики короткие и себя белобрысого

‒ делится воспоминаниями актёр.

Всё это, конечно же, будет приправлено хорошей порцией юмора. Но кроме шуток новогоднее «Дизель Шоу» будет радовать и удивлять вас шикарными песнями. По словам шеф-редактора Алексея Бланаря, в этом году команда уделила музыкальному вопросу особое внимание и пригласила самых известных исполнителей: Лайму Вайкуле, Верку Сердючку, Александра Пономарёва, NK, SOBCHUK, DZIDZIO, Светлану Тарабарову, Ирину Федишин, «ТІК», Алину Гросу, Артёма Пивоварова.

‒ В этом году у нас лучшая звёздная палитра, ‒ с гордостью говорит Алексей Бланарь.

Артисты исполнят свои хиты и покажут уникальные постановки, которые готовили специально для зрителей «Дизель Шоу». Так, NK порадует песней, которую немного изменила специально для нашего шоу. Ирина Федишин подготовила сразу два музыкальных номера.

‒ Первая – «На Рождество». Её я написала сама, вдохновляясь тем, что именно на Рождество мы все едем туда, где нам хорошо. Именно об этом моя песня. А вторая – «Снежинка». Очень новогодняя, уверена, что она всем понравится и заставит пойти танцевать даже перед экранами телевизоров, ‒ интригует певица.

Будут сверкать целые созвездия в эту волшебную ночь – Александр Пономарёв споет с DZIDZIO. Лайма Вайкуле закружит вместе с белыми медведями. Ну а Верка Сердючка со своей командой «разорвёт» зал мегатанцевальными хитами всех времён и народов.

‒ Давайте выпьем кисленького за вас сладеньких, ‒ предложила за кулисами артистка. А мы обязательно так и сделаем под бой часов и в компании лучшего юмористического шоу страны.

Включайте канал ICTV в 20:00 31 декабря и встречайте любимый праздник в лучшей компании «Дизель Шоу»!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.