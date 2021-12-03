Команда «Дизель Шоу» активно готовит для своих зрителей невероятный сюрприз – масштабный новогодний концерт на эфир 31 декабря. Праздничные номера, новогодние песни, десяток известнейших звезд, яркие постановки, трюки и неожиданные герои – шеф-редактор «Дизель Студио» Алексей Бланарь поделился некоторыми деталями создания шоу.

«Дизель Шоу» – самая рейтинговая программа Украины. Это доказывают цифры прошлогодних рейтингов, которые оставили далеко позади всех конкурентов. Большинство украинцев встречали Новый год в компании любимых актеров под самые смешные шутки. В этом году «Дизель Студио» также готовит масштабный пятичасовой концерт, который выйдет в новогоднюю ночь на канале ICTV.

У нас будет куча неожиданных фишек. Во-первых, это совершенно новые номера, написанные специально на новогодние и актуальные темы. Мы всегда оперативно реагируем на все наши реалии и «ударяем» по ним шутками

— рассказывает Алексей Бланар.

А в новом новогоднем выпуске шуток будет океан! Зрители смогут увидеть любимого профессора в исполнении Дмитрия Танковича, а сюрпризом станет появление уже легендарной Галины Кондратьевны. Это точно нельзя упустить! Хабалка Галя устроит очередной скандал и суматоху – на этот раз в салоне самолета. Губернаторы, Деды Морозы, Снегурочки, настоящие чудеса и новогодние сюрпризы. Чего только стоит открытие Новогоднего концерта!

– Мы готовим, без преувеличений, безумное открытие. Наша Виктория Булитко проделает сложный трюк. Такое в «Дизель Шоу» произойдёт впервые! Сам номер будет построен в формате настоящего мюзикла. Поэтому мы просим всех не опаздывать на запись концерта и вовремя включить телевизор 31 декабря, чтобы своими глазами увидеть все это, — продолжает интригующий шеф-редактор «Дизель Студио».











Мини-мюзикл, новые персонажи и самые яркие звезды: ICTV покажет масштабный новогодний концерт «Дизель Шоу» / 6 фотографий

Особой фишкой станут музыкальные номера. Это будут настоящие постановки!

– Под одну из песен актеры выйдут в карнавальных костюмах. Это своеобразный камбек в те новогодние праздники, когда очень популярной была тема костюмированных вечеринок. И каждый выбирал себе интересный костюм. В новогоднем «Дизель Шоу» вы увидите, кто превратится в Тигренка, а кто станет Мальвиной, – рассказывает Алексей Бланарь.

Но это еще не все! На новогоднем «Дизель Шоу» выступят самые известные и талантливые звезды: Лайма Вайкуле, Александр Пономарев, NK, SOBCHUK, DZIDZIO, Светлана Тарабарова, Ирина Федишин, «ТИК», Алина Гросу, Артем Пивоваров и главное украшение новогодних праздников – Верка Сердючка!

К нам летит Лайма Вайкуле – мы очень рады, что в такое непростое время нам удастся встретиться с ней именно на «Дизель Шоу». Она готовит большой сюрприз и увидят его те, кто придут на концерт и включат канал ICTV в новогоднюю ночь. Все артисты будут исполнять либо премьерные хиты, либо удивят уникальными постановками, которые создаются специально для «Дизель Шоу»

– делится подробностями шеф-редактор.

– В этом году у нас лучшая звездная палитра. Скажу честно, после прошлогоднего успеха очень многие звезды захотели выступить у нас, но, к сожалению, некоторым мы вынуждены были отказать. Впрочем, мы задумались о том, чтобы в следующем году организовать отдельно своеобразный новогодний «Дизель-концерт».

Так что сюрпризов хватит для каждого.

– Мы хотим, чтобы эта новогодняя ночь была для всех очень семейной. Чтобы всем интересно было смотреть наш концерт. Потому что «Дизель Шоу» – самое смешное шоу страны, – резюмирует Алексей Бланарь.

Не пропустите грандиозную премьеру 31 декабря в 20:00 на канале ICTV.

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