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ICTV / FUN ICTV / Александр Бережок и Евгений Гашенко озвучили героев в мультфильме «Щенячий патруль в кино» / 29.07.2021 15:00
29.07.2021 15:00
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Александр Бережок и Евгений Гашенко озвучили героев в мультфильме «Щенячий патруль в кино»


Уже 12 августа на большие экраны врывается культовое анимационное приключение «Щенячий патруль в кино»!

В украинском дубляже вместе с героями в новое путешествие отправляются талантливые комики и участники успешного юмористического проекта страны «Дизель шоу» — Александр Бережок и Евгений Гашенко, которые перевоплотились в грозного Рубена и харизматичного Буча.

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Александр Бережок и Евгений Гашенко озвучили героев в мультфильме «Щенячий патруль в кино» / 6 фотографий

Артисты восторженно делятся эмоциями от опыта дубляжа:

Александр дублирует Рубена, а моим голосом заговорит Буч! Наши герои постоянно взаимодействуют между собой, что-то решают, ссорятся, спорят, мирятся. Но при этом они невероятно смешной и крутой дуэт! На них нельзя смотреть без улыбки и их невозможно не полюбить! 

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Теги: Александр Бережок, Евгений Гашенко
29.07.2021 15:00



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