«100 раз, минимум, мы сделали людей счастливыми!» — актёры «Дизель Шоу» о сотом выпуске программы

В эту пятницу, 29 октября, зрители увидят мегапремьеру – сотый выпуск «Дизель Шоу». Специально к юбилейной программе актёры поделились своими самыми яркими воспоминаниями. У кого порвались штаны на сцене, кому зрители подсказывали слова, а кто стал мамой после одного тематического номера – читайте прямо сейчас.

«Сердце вылетало из груди»: первый выход на сцену актёров «Дизель Шоу»

Прошло уже шесть с половиной лет со старта первого выпуска «Дизель Шоу». Как это будет? Как воспримет зритель? Понравятся ли ему шутки? Подобные вопросы крутились в голове у каждого из актёров перед самым первым выходом на сцену.

Это было безумно волнительно. Сердце вылетало из груди. Волнение такое, что ты говоришь слова и параллельно слышишь, как стучит твоё сердце

— вспоминает Виктория Булитко.

Интересно, что волнение было прописано и в самом сценарии. При этом актёры должны были забывать слова и сбиваться.

— Все было так правдоподобно, что наши друзья в зале даже хотели встать и подсказать нам, хоть слов не знали, — рассказывает худрук «Дизель Студио» Егор Крутоголов.

Дизель Шоу — 1 выпуск

Ответственная миссия была у Евгения Сморигина – невзначай разорвать красную ленточку, которую никто не мог разрезать. Но в историю «Дизель Шоу» на все последующие 100 выпусков вошла его первая фраза на сцене.

Я тогда сказал: «Давайте просто начнём наше «ДИЗЕЛЬ ШОУ»! И с тех пор в каждом выпуске я говорю эти слова! Это уже стало традицией

— делится Евгений Сморигин.

Первый выход на сцену Яны Глущенко запомнился её одним из самых популярных сейчас образов – глупой блондинки.

— Очень хороший был номер. Я работала в паре с Сашей, а Вика – с Егором. Мы тогда ещё не понимали, какие пары сложатся дальше, — говорит Яна Глущенко.

А вот коллегу Яны — Викторию Булитко — зрители запомнили благодаря её… бёдрам!

— Наш первый номер – диалог подруг с Мариночкой Поплавской. Я помню, что была в платье и туфлях на очень высоких каблуках. Когда я выходила со сцены, достаточно активно виляла бёдрами. Потому что так было быстрее передвигаться. За счёт каблука мои бёдра зашевелились по-другому. (смеётся) Даже зрители мне потом об этом написали, — со смехом вспоминает Виктория Булитко.

«На самом деле я люблю играть некрасивых» — любимые образы актёров «Дизель Шоу»

Блондинки-любовницы, мужья-алкоголики, скандалистки, проститутки, чиновники, дети, бабушки и дедушки – в «Дизель Шоу» живут самые разные персонажи. И за 100 программ каждый актёр успел примерить на себя сотни образов.

Любимый образ – это, конечно, баба Женя. Мне очень приятно, что зрители до сих пор аплодируют сразу при выходе бабушки на сцену. Значит любят её так же, как я. В этом образе даже за кулисами я разговариваю и веду себя, как бабушка. Все со мной общаются, как с бабушкой. Спасибо замечательному художнику по гриму — Ире Белиной — за создание этого образа. Наши бабушки разные: с разными прическами, одеждой. Но мне нравится именно простая, старенькая бабушка с палочкой

— рассказывает Евгений Сморигин.

Характерно, что у Егора Крутоголова тоже любимый образ именно женский.

Это женщина из программы «Від джерел до джерел» и номер про «особливості української мови»

— вспоминает Егор Крутоголов.

А вот красотка Яна призналась: любит играть страшненьких.

— На самом деле я люблю играть некрасивых. Точнее – острохарактерных. Роли, где можно покривляться по-доброму. Устала я от образа красотки. Очень люблю своих смешных училок, — делится Яна Глущенко.

У Виктории Булитко тоже страсть к характерным и не очень симпатичным персонажам.

— Ефросиния Кондратьевна Кадык – этот образ почему-то полюбился. Шепелявая девочка, которая ищет свою судьбу, попадает в смешные ситуации. Он мне очень запомнился. Но похвастаться им я не могу. Возможно потому, что это не очень сложно в плане перевоплощения для актёра – шепелявить, закрасить чёрным зуб. Сложность в другом – быть максимально некрасивой, — говорит Виктория Булитко.

«По-любому кто-то забеременеет!» — знаковые и самые сложные номера для «дизелей»

Для самих актёров некоторые номера стали пророческими, а порой заставляли серьёзно понервничать. Например, Яна Глущенко после миниатюры про беременных сама стала мамой.

В 2016 году у нас был новогодний выпуск, и мы ставили номер про роддом. Я говорила: «Ребята, по любому кто-то из девочек забеременеет». И этот кто-то – я, — смеётся Яна Глущенко.

А вот Евгений Сморигин с ужасом вспоминает номер, в котором он практически всё время находился на сцене один. Если бы не бабушка…

— Одно дело, когда партнёры рядом — подскажут, помогут, а тут всё от одной бабки зависит. Было страшно, но баба Женя мне помогла и справилась! За что ей большое спасибо. Мы этот номер даже взяли в тур! — признается Евгений Сморигин.

Егора Крутоголова в своё время заставил понервничать Тарас Шевченко. Точнее — образ, в котором актёр появился в одном из номеров.

— Потому что чувствовал большую ответственность за важную историческую личность, играя которую нельзя было допустить ошибку, — поясняет Егор Крутоголов.

А если и допустил какую-то оплошность – можно выкрутиться. Александр Бережок говорит, что в каждом концерте есть с десяток моментов, когда что-то идёт не по сценарию и актёрам мгновенно приходится обыгрывать эти ситуации.

— Порвались штаны, упала штанга, что-то покатилось, отключился микрофон. Историй таких миллион, — делится актёр.

В турах актёрам иногда помогает зритель — это прочувствовала на себе Виктория Булитко. На одном из концертов она исполняла песню вместе с Мариной Поплавской. Вика вспоминает: текст знала наизусть, ведь не один раз играла этот номер. Но в момент выступления перед глазами актрисы оказался «чистый лист».

— Мне помог мужчина в зале – он подпел продолжение этой песни. Настолько хорошо зрители знают наши номера, и это очень круто, — радуется актриса.

Как видите, истории случались разные. Но одинаково сложно всем даются номера, посвящённые Марине Поплавской. Никто из актёров не может сдержать слёз.

— Со всеми ролями можно справиться. А с болью и воспоминаниями — это категорически сложно, — делится Яна Глущенко.

Что бы сказали себе «дизели» 100 программ назад?

Егор Крутоголов: 100 программ назад я бы сказал себе: «Наберись терпения ещё больше, чем набрался сейчас. Будет сложнее, чем ты думал, но это стоит того!»

Яна Глущенко: 100 программ назад я бы сказала себе: «Мать, неплохая жизнь нарисовывается. Этот проект изменит твою жизнь: ты станешь мамой, у тебя появится семья».

Александр Бережок:

100 программ назад я знаю точно, что я очень сильно волновался и хотел, чтобы этот продукт и сам наш коллектив существовали очень долго. И не верится, что столько времени прошло. 100 раз, минимум, мы сделали людей счастливыми.

Евгений Сморигин: 100 программ назад сказал бы себе то, что скажу ещё на 100 программ вперёд: «Ну… с Богом!».

Виктория Булитко: Я надеюсь, что у нас будет оставаться тот самый задор, который у нас есть. Наши авторы будут писать еще лучше. Мы будем играть еще ярче. Сил и задора будет хватать. Возможно, через 100 выпусков наши дети будут играть взрослых. Например, Лёшка Сморигин сыграет моего молодого кавалера.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.