Дизель Шоу — Новогодняя премьера 31 декабря, 20:00

Дизель Шоу — смотрите каждую пятницу в 20:10 на ICTV

Дизель Шоу — смотрите 101 выпуск в пятницу, 5 ноября, в 20:10

Сюрприз во время доставки суши-girl — Дизель Шоу, пятница, 20:10

Дизель Шоу — лучшее новогоднее шоу страны — 31 декабря в 20:00 на ICTV

Команда «Дизель Шоу» активно готовит для своих зрителей невероятный сюрприз – масштабный новогодний концерт на эфир 31 декабря. Праздничные номера, новогодние песни, десяток известнейших звезд, яркие постановки, трюки и неожиданные герои!

Не пропустите грандиозную премьеру 31 декабря в 20:00 на канале ICTV.