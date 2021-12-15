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Video: Дизель Шоу — Новогодняя премьера 31 декабря, 20:00

Команда «Дизель Шоу» активно готовит для своих зрителей невероятный сюрприз – масштабный новогодний концерт на эфир 31 декабря. Праздничные номера, новогодние песни, десяток известнейших звезд, яркие постановки, трюки и неожиданные герои! Не пропустите грандиозную премьеру 31 декабря в 20:00 на канале ICTV.

Дизель Шоу — Новогодняя премьера 31 декабря, 20:00
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Команда «Дизель Шоу» активно готовит для своих зрителей невероятный сюрприз – масштабный новогодний концерт на эфир 31 декабря. Праздничные номера, новогодние песни, десяток известнейших звезд, яркие постановки, трюки и неожиданные герои!

Не пропустите грандиозную премьеру 31 декабря в 20:00 на канале ICTV.

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ICTV / FUN ICTV / Дизель Шоу — Новогодняя премьера 31 декабря, 20:00 / 15.12.2021 16:53
15.12.2021 16:53

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